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港府晤金融界諮詢預算案，有與會者關注人才流失問題

30/11/2023

　　距離明年2月28日發表新一份《財政預算案》還有3個月時間，有報道指財政司司長陳茂波昨日下午，在政府總部舉行實體及視像會議，與金融及相關專業服務界人士舉行財政預算案諮詢會，以徵詢各界意見。

 


　
業界籲加大發展債市力度
　
　　據報，多位與會者表示業界關注本港人才流失等問題，關注本港搶人才策略，其中，保險業代表希望預算案能提供更多稅務措施及津貼吸引人才。另外，有專業及資深行政人員建議，本港應加大發展債市力度，包括發行更多零售綠債、銀債及人民幣債券等，並希望本港在發展虛擬資產方面有更清晰的路線圖，大力發展港元數碼貨幣等。


　　對於特首在《施政報告》中下調股票交易印花稅稅率，回復至2021年8月水平，證券業人士希望政府監察減印花稅成效，並加緊檢討。
　
議員籲讓更多業界人士參與大型項目融資委員會
　
　　有與會人士引述金融服務界立法會議員李惟宏於會上建議，政府在成立由財政司司長帶領的大型項目融資委員會前，應讓更多金融服務界及工商界人士參與。


　　此外，他又支持將基建項目證券化，透過證券化融資發展成具吸引投資產品，亦有利減輕政府財政負擔。業界又建議，政府基建債券等可在聯交所推出，讓更多市民參與。

 

撰文：經濟通採訪組

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