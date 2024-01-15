元朗再有豬場檢測出非洲豬瘟，場內豬隻全部銷毀

漁護署發現在元朗一個持牌豬場的豬隻樣本中檢測出非洲豬瘟病毒，有關豬場位於早前出現非洲豬瘟的元朗豬場三公里範圍內的監察區，相信有關豬場的豬隻較早前已受非洲豬瘟病毒感染，由於潛伏期可長達19日，至今發病。



漁護署已即時禁止有關豬場運出任何豬隻，直至另行通知，亦正安排銷毀場內全部豬隻，銷毀行動將於本星期內開始。

撰文：經濟通採訪組

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