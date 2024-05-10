啟德體育園 | 發展商暫停啟德體育園地盤致命工業事故承建商競投工程資格

．因應本周三(8日)在啟德建築工地發生的致命工業事故，局方作為政府工務工程服務的採購方，按規管機制暫停涉事承建商及分包商競投工務工程的資格

．發言人指出，涉事承建商是發展局「認可公共工程承建商名冊」內的承建商，而涉事分包商則是「認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊」內的承建商

發展局發言人今日表示，因應本周三(8日)在啟德建築工地發生的致命工業事故，局方作為政府工務工程服務的採購方，按規管機制暫停涉事承建商及分包商競投工務工程的資格。

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發言人指出，涉事承建商是發展局「認可公共工程承建商名冊」內的承建商，而涉事分包商則是「認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊」內的承建商。承建商及分包商須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按安全審核結果提交改善方案及完成落實改善措施，待局方審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格。有關暫停投標資格的規管行動不單適用於未來的招標，也適用於已經投標但尚未批出的工程合約。



周三啟德體育園地盤一名工人在動力操作升降工作台上視察工程進度時，被夾於工作台與金屬構築物之間，送院後證實不治。

撰文：經濟通採訪組

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