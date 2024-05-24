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垃圾徵費 | 民建聯建議政府暫緩垃圾收費，稱主流意見反對如期8月實施

24/05/2024

．政府本周開會商討垃圾收費政策走向，並將於下周一到立法會環境事務委員會，交代先行先試計劃情況

．民建聯調查發現逾6成受訪者表示不支持實施垃圾收費。民建聯建議政府暫緩徵費計劃，同時就如何優化環保減廢措施進行深入研究，不應把「徵費」視為減廢的唯一或必然手段，並適時檢視未來工作安排

 

垃圾徵費 | 民建聯建議政府暫緩垃圾收費，稱主流意見反對如期8月實施

　　政府本周開會商討垃圾收費政策走向，並將於下周一到立法會環境事務委員會，交代先行先試計劃情況。民建聯調查發現逾6成受訪者表示不支持實施垃圾收費。民建聯建議政府暫緩徵費計劃，同時就如何優化環保減廢措施進行深入研究，不應把「徵費」視為減廢的唯一或必然手段，並適時檢視未來工作安排。

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*不足2成受訪者支持如期推行動*


　　民建聯的調查在今年4月及5月進行，分別以電話訪問810人和750名市民，兩輪調查共接獲1560份成功樣本，當中有超過6成受訪者不支持政府實施垃圾徵費。另外，問及當局應否在8月1日正式實行徵費計劃，僅不足2成受訪者支持，逾4成表示「根本不應該實施」。問卷亦問及現時本港推行垃圾徵費的最大問題，超過3成受訪者認為缺乏足夠回收配套設施，逾2成認為會加重市民經濟負擔。



*倡具體謀劃發展藍圖及推動廚餘機使用*


　　民建聯議員陳學鋒認為，本港主流民意反對按計劃在8月1日實施垃圾徵費計劃，市民普遍認為政府準備不足，無論是向市民的宣傳教育、向持份者提供的執行指引、增設回收設施和推動設置應用廚餘機、免費派袋和先行先試計劃的範圍、以至提高政府的執法能力等，又認為在目前經濟環境下實施，徵費計劃會加重市民及業界的負擔。


　　民建聯就推動環保減廢提出11項建議，包括具體謀劃未來發展藍圖、推動社會更廣泛應用廚餘機、奠定更清晰細緻的垃圾分類指引，加強「綠在區區」公私營協作，以及加強公眾教育等。

 

撰文：經濟通採訪組

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