全球人才競爭力排行榜出爐，香港排16位落後新加坡

瑞士洛桑國際管理發展學院(IMD)發布《2023年世界人才報告》，全球64個經濟體的人才技能及競爭力水平中，香港排第16位，落後於第8位的新加坡，但仍是亞洲地區排名第2位。





人才準備排名跌3位因勞動力負增長



報告分別從投資與發展人才、吸引力和留住人才及人才準備三方面為主要準則，香港在人才準備表現最好，全球排名第6，但按年下跌3位，當中主要是受累勞動力負增長。香港的投資與發展人才全球排名下跌2位至15位，主要弱項是公共教育支出。



吸引力和留住人才全球排名維持第32位，主要劣勢在於高生活成本及人才流失。報告揭示香港的優勢為理科畢業生比例較高、全面且高效的教育評估及具有高水平的財務技巧人才。



人才競爭力未恢復到疫情前



此外，研究報告表明，大多數地區的人才競爭力尚未恢復到疫情前的水平，導致某些地區之間的人才競爭力更加平等，例如在2019年至2023年間，南亞和東歐的平均人才排名差距更加接近，然而其他地區的差距也在擴大，例如南美洲與其他地區相比已經落後，而且差距還在擴大。

撰文：經濟通採訪組

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