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國際新聞| 82歲的麥康奈爾將在美國大選後辭去參院領袖職務

29/02/2024

．國參議院共和黨領袖麥康奈爾周三（28日）表示，他將在11月大選結束後，卸去黨內領導職務

．他不打算年底退休，還準備2026年競選連任

．另外，白宮醫生周三對美國總統拜登進行體檢之後表示，總統感覺良好

 

 

現年82歲的美國參議院共和黨領袖麥康奈爾周三（28日）表示，他將在11月大選結束後，卸去黨內領導職務。

 

 

 

　　現年82歲的美國參議院共和黨領袖麥康奈爾周三（28日）表示，他將在11月大選結束後，卸去黨內領導職務。不過他不打算年底退休，還準備2026年競選連任

 

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　　麥康奈爾在參議院說：「歲月不饒人，我不再是那個坐在後排的年輕人，是時候讓新人接棒了」。他還就自己打算競選連任稱：「我的油箱裝滿了油，那些批評我的人會徹底失望」。


　　麥康奈爾自1985年以來一直擔任參議員，也是參院史上任職時間最長的黨派領袖，領導參院共和黨人超過17年。他近年在多個公開場合神情呆滯，引起健康疑雲。



＊白宮醫生：拜登仍然適於履職＊



　　另一方面，白宮醫生周三對美國總統拜登進行體檢之後表示，總統感覺良好，今年的體檢沒有發現新的問題，仍然適於履職。

 

撰文：經濟通國金組

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