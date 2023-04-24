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黃迺元：申辦五一遊行無本地或海外經費支持，暫無意撤申請

24/04/2023

　　前職工盟主席黃迺元及前幹事杜振豪正以個人名義申請舉辦五一遊行。黃迺元表示，兩人上周五就遊行申請，在北角警署與警方舉行會議，雙方討論了遊行路線及規模的安排；認為警方對風險評估緊張。他已向警方表明，申辦今次遊行全靠自掏腰包，他無法阻止有海外人士成立的網頁，轉載有關遊行申請的帖文，又強調背後沒有任何本地或海外經費支持。


　　保安局局長鄧炳強指，任何人刻意淡化遊行風險是不負責任，活動組織者不能將所有維持活動的安全責任交給警方。黃迺元稱，警方暫時沒有說明，主辦方要遵守或符合甚麼條件，才會批出遊行「不反對通知書」，亦未有訂出下次會面日期，只表示會在法例框架內、按時通知主辦方。

復常下毋須識別遊行參與者

　　黃迺元稱，警方在會面期間，除了詢問主辦方，將如何識別遊行參與者、是否有其他人或團體協助舉辦遊行，以及今次遊行經費的來源之外，亦提出多項假設性問題，包括主辨方會如何避免遊行被暴力團伙騎劫、如何安排糾察處理不同意見人士的糾紛，以及如何處理到場採訪的傳媒，例如會將記者與遊行人士分隔開，抑或讓他們混入遊行隊伍等。


　　黃迺元認為，在真正復常的狀態下，根本毋須識別參與者，形容這亦是以往的做法，相信憑遊行陣勢及列隊，已經可以分辨出遊行人士，其他人不會混雜入去。他指，若警方要求遊行人士「掛牌」以作識別，他會再與警方協商，例如遊行人士可以手持由主辦方提供的標語等。

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