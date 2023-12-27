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國航(753)建議發新AH股予控股股東，購買飛機

27/12/2023

　　中國國航(00753)(滬:601111)公布，建議根據特別授權向控股股東中航集團公司發行新A股及新H股，集資不超過60億元(人民幣．下同)及20億港元。有關建議需待股東批准。

 


　　該集團指，建議採取向特定對象發行方式，發行不超過約8.5億股新A股，每股新A股發行價為7.02元，中航集團承諾持有新股禁售期為36個月。至於集資所得當中42億元用於引進17架飛機，其餘18億元用於補充流動資金。


　　另外，該集團指，向中航集團旗下中航有限以每股5.09港元發行不超過3.93億股新H股，集資不超過20億港元，用來補充一般運營資金。至於每股作價為董事會召開日前20個交易日H股交易均價，比上周五(22日)收市價4.7港元溢價約8.3%。
　
國泰航空持股或攤薄至15%
　
　　該集團指，假設以上限發行新AH股，中航集團持股將由50.14%升至擴大後股本約53.71%，而國泰航空(00293)持股由16.26%攤薄至15%。


　　該集團指，集資以擴充機隊規模，及合理機齡結構，並補充營運資金以配合航空客運需求逐步恢復，運力投放及經營規模將相應擴大，加上於9月底資產負債率88.78%，故有利於控制有息負債規模。

 

撰文：經濟通市場組

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