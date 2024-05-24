嗶哩嗶哩首季仍未實現盈利，大行看法保守，股價急插亦博唔過？

俗稱「B站」的內地短視頻平台嗶哩嗶哩(09626)昨日(23日)收市後公布業績，首季經調整淨虧損大幅收窄至4.4億元人民幣，營業額按年增12%，其中廣告營業額更增31%，用戶日均使用時長創新高，不過集團仍未實現盈利，只說正穩步邁向實現盈利目標，而首季移動遊戲收益更跌13%。績後大行大多看法保守，多只給予「中性」或「持有」評級，雖有大行上調目標價，但與現價相差不遠。嗶哩嗶哩今早(24日)股價急插一成，一舉跌穿10天及20天線，看來仍未可吸納。

（Shutterstock）

首季經調整淨虧損收窄至4.4億人幣 營業額按年增12%



嗶哩嗶哩截至今年3月31日止第一季度淨虧損7.49億元人民幣，去年同期淨虧損為6.28億元人民幣；每股基本淨虧損1.8元人民幣。以非公認會計準則計算，經調整淨虧損收窄至4.4億元人民幣，去年同期為淨虧損約10.29億元人民幣。期內淨營業額總額約56.65億元人民幣，按年增12%，稍低於市場預估的56.1億元人民幣。其中廣告營業額為16.69億元人民幣，按年增31%；增值服務營業額25.29億元人民幣，按年升17%，惟移動遊戲營業額跌13%至9.8億元人民幣，IP衍生品及其他營業額亦跌5%至4.8億元人民幣。

另公司首季毛利按年升45%至16.05億元人民幣；毛利率升6.5個百分點至28.3%。日均活躍用戶達1.024億，按年增加9%。

嗶哩嗶哩：用戶持續保持高活躍 穩步邁向實現盈利目標



嗶哩嗶哩董事長兼首席執行官陳睿表示，社區持續蓬勃發展，首季日活躍用戶按年增長9%，達到1.024億；月活躍用戶也創下了3.415億的新高，按年增長8%。用戶持續保持高活躍，用戶日均使用時長達到105分鐘，創下歷史新高。展望未來，將進一步提高自己的商業化能力，向著盈利目標不斷前進。

嗶哩嗶哩首席財務官樊欣指，集團商業化和運營效率提升舉措繼續取得顯著成效，上季經調整經營虧損和經調整淨虧損分別同比大幅收窄52%和56%，並實現了6.38億元人民幣的經營現金流，而去年同期為負6.3億元人民幣，相信目前所取得的這些良好進展，可更加穩步地邁向實現盈利目標。

花旗：首季整體業績符預期 惟遊戲業務表現略遜預期

花旗發表研報指，嗶哩嗶哩2024財年首季總收入增長12%，分別高於該行及市場共識2%及1%。細看各項業務，嗶哩嗶哩旗下手機遊戲收入按年下跌13%，較該行預期低3%；增值服務收入按年增17%，較該行預期高3%；廣告收入按年增31%，較該行預期高3%；非通用會計準則毛利率由去年第四季的26.4%，上升至今年首季的28.6%；非通用會計準則經營利潤率由去年第四季的負10%，改善至今年首季的負9%；非通用會計準則淨虧損4.4億元人民幣，分別少過該行及市場共識的4.96億元及4.98億元人民幣。

花旗指，嗶哩嗶哩今年首季整體業績表現符合預期，利潤率表現更勝預期。當中廣告業務實現不錯的按年增長，不過由於缺乏新遊戲應市，遊戲業務表現略遜於預期。另外，公司非通用會計準則毛利率按季錄得2.2%增長，虧損收窄幅度略高於市場共識。上述情況可能受惠於公司收入組合轉向更高利潤的廣告業務，以及進一步的成本優化措施。公司營運支出亦基本符合該行預期。鑑於嗶哩嗶哩股價近期出現上漲，投資者或更為關注其新遊戲《三國：謀定天下》的更新、廣告收入增長前景、利潤率趨勢等。基於上述因素，將其美股目標價定於13.5美元，評級「中性」。

滙證：利潤率前景已有改善 大和：料更快步向盈虧平衡



滙證指，嗶哩嗶哩第一季利潤率勝預期，新遊戲推出有助改善遊戲業務前景。在內容豐富和更有效地向用戶推薦的幫助下，平均日活躍用戶增長回升，將其2024至2026年收入預期上調1%至2%。鑑於收入結構積極變化，上調毛利率預測。雖然遊戲發布可能會增加營銷支出，但公司仍在嚴格控制成本，整體利潤率前景已有所改善，因此亦將其2024至2026年盈利預期上調1%至10%。美股目標價從11.3美元升至13.5美元，H股目標價由88.14元升至105.3元，維持「持有」評級，因估值合理。

大和表示，嗶哩嗶哩首季廣告收入增長加速，按年升31%，純利亦勝市場預期，主要因毛利率改善及營運開支更謹慎。用戶增長及參與度亦進一步上升，月活躍用戶數量(MAU)達至新高3.42億，按年升8%。相信集團更快步向盈虧平衡，以及成功推出遊戲，均會令該股份重新評級，將目標價由93.4元上調23%至115元，維持「持有」評級。



富瑞稱，預測嗶哩嗶哩第二季收入年增14%至60億元人民幣，其中手機遊戲收入年增2%，而線上廣告收入較去年同期將增長28%至20億元人民幣；預計毛利率將較上季增長約1個百分點至29%，經調整運營虧損將收窄62%至3.54億元人民幣。考慮到其首季業績最新進展，將目標價由108元上調13%至122元，預計第三季實現經調整運營虧損平衡，維持「買入」評級。

黃偉豪：收入增速不算快未知何時有盈利 不值得吸納

（黃偉豪）

中薇證券研究部執行董事黃偉豪表示，嗶哩嗶哩股價之前跟隨大市彈了不少，雖見其首季經調整淨虧損大幅收窄，但始終仍未有盈利，而收入也只按年增加12%，增速不算快，令人擔心未來能否拉動j實現盈利。另外，公司首季手遊收入下跌，差過預期，應是因為沒有新遊戲推出，當然或可因此憧憬未來推出新遊戲令收入增長加快，但以現時其股價走勢及估值來看都不值得吸納。相信股價會於現水平反覆，除非大市明顯回升，才可帶動其有較似樣反彈。

嗶哩嗶哩半日跌10.52%收報107.2元，為表現最差科指成分股，成交6.06億元。其他科技股亦普遍下跌，騰訊(00700)跌1.26%報377元，阿里巴巴(09888)跌0.32%報78.4元，美團(03690)跌2.34%報116.7元，京東(09618)跌2.83%報120.2元，百度(09888)跌0.51%報98.55元，惟網易(09999)升1.98%報144.3元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此

另外，椽盛資本投資總監曾永堅 凱基亞洲投資策略部主管溫傑，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評嗶哩嗶哩及大市，立即重溫

其他嗶哩嗶哩相關新聞：

《外資精點》滙證：嗶哩嗶哩遊戲和廣告前景改善，上調美股目標價

《外資精點》大和：嗶哩嗶哩MAU創新高，升目標價至115元

《異動股》嗶哩嗶哩低開10.8%，首季經調整淨虧損收窄

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情