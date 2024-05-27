  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
消委會報告
etnet專輯

恒大 | 恒大汽車(708)大股東訂條款書或售股，今早復牌

27/05/2024

．恒大汽車(00708)公布，在本月16日知悉共同及個別清盤人為及代表中國恒大集團(03333)、恒大健康產業集團和Acelin Global Limited統稱的潛在賣方與潛在第三方買方訂立條款書，潛在賣方與潛在買方或就買賣潛在賣方所持該集團股份訂立最終買賣協議

．該集團於5月17日停牌，向聯交所申請股份由今日上午9時正起恢復買賣

 

恒大 | 恒大汽車(708)大股東訂條款書或售股，今早復牌

 

　　恒大汽車(00708)公布，在本月16日知悉共同及個別清盤人為及代表中國恒大集團(03333)、恒大健康產業集團和Acelin Global Limited統稱的潛在賣方與潛在第三方買方訂立條款書，潛在賣方與潛在買方或就買賣潛在賣方所持該集團股份訂立最終買賣協議。該集團於5月17日停牌，向聯交所申請股份由今日上午9時正起恢復買賣。

推薦閱讀：

【外圍經濟】日本財相：G7重申在匯率問題上的承諾

日本財務大臣鈴木俊一表示，G7財長重申在匯率問題上的承諾........

 

消息指垃圾徵費8月不如期實施，考慮向公屋戶派指定袋

垃圾徵費未來路向料今公布，消息指，已兩度押後的垃圾徵費計劃8月不會如期實施，而已生產的指定垃圾袋就會考慮向公屋戶派發........

　　該集團指，潛在賣方目前持有該集團約58.5%股權，待訂立買賣協議後，並在條款規限下，擬定約31.45億股，即約29%股權，即時被收購，以及約32億股，即約29.5%股權，將成為潛在買方於買賣協議日期後一定期限內一項可行使選擇權的標的。根據收購守則規定，於簽署買賣協議後，可能觸發作出強制性全面要約責任，故要約期自昨天起計。



*或獲信貸資助經營*


　　該集團亦已知悉，條款書提及訂立一份授信協議，潛在買方將向該集團提供信貸額，以資助其持續經營及發展電動汽車業務。目前，該集團資金嚴重短缺，天津工廠自今年初以來已不再生產作業，目前尚未恢復生產。

 

撰文:經濟通市場組

2024-05-27｜東亞市場資金洗牌？｜私有化＝炒作因素？｜領展業績前瞻｜嘉賓：溫傑｜開市Good Morning｜etnet

 

《說說心理話》與你分享被性騷擾解決辦法，大量真實個案，唔同場所如何提防及應對？► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01246

保集健康

0.295

異動股

02898

盛禾生物－Ｂ

11.900

異動股

01313

華潤建材科技

1.550

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02898 盛禾生物－Ｂ
  • 11.940
  • 01313 華潤建材科技
  • 1.550
  • 08073 興業新材料
  • 0.200
  • 00574 百信國際
  • 0.051
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 82.150
股份推介
  • 00780 同程旅行
  • 18.160
  • 目標︰--
  • 00921 海信家電
  • 37.900
  • 目標︰$39.00
  • 08529 優博控股
  • --
  • 目標︰--
  • 00992 聯想集團
  • 12.020
  • 目標︰$13.50
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 416.600
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 377.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 79.450
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.370
  • 00005 滙豐控股
  • 69.150
  • 00388 香港交易所
  • 279.000
報章貼士
  • 00836 華潤電力
  • 22.900
  • 目標︰--
  • 09899 雲音樂
  • 105.300
  • 目標︰$115.00
  • 03969 中國通號
  • 3.530
  • 目標︰$4.10
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 82.150
即時重點新聞

27/05/2024 12:14  石藥集團首季純利升12.9%至16.13億人幣

27/05/2024 12:07  《午市前瞻》大市本月料18600作結，航運股難回吐短線宜追入

27/05/2024 12:05  恒指半日升56點報18665，聯想升7.6%宏橋漲5%

27/05/2024 09:51  【聚焦數據】內地4月工業企業利潤轉正增4%，首4月增4.3%

27/05/2024 10:42  【以巴衝突】無視聯合國法院禁令，以軍空襲拉法難民營至少40死

27/05/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２５﹒１６億元，買中行沽美團

27/05/2024 08:48  【大行炒Ｄ乜】大摩上調航運股目標，多行齊降康方生物目標

24/05/2024 11:12  《嚟緊炒Ｄ乜》國藥分銷網絡完善，中線獲利目標２８銀

27/05/2024 11:39  《財資快訊》美電軟報７﹒８１１５，兩個月拆息較上日升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

國務院任命華春瑩為外交部副部長新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內地今起開放多8個赴港澳自由行城市，濠賭股獲瑞銀唱好可趁股價調整吸納？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》大市本月料18600作結 航運股難回吐短線宜追入新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

滴滴出行進軍香港！設Call本地的士、跨境車服務！北上可以去邊5個內地城市？限時$2買9折優惠券！即睇Call車教學
人氣文章

娛樂情報

顏國樑逝世終年71歲！上月TVB節目感激太太代續命！曾患第三期鱗狀細胞癌！演處境劇《香港81》陳積廣為香港人熟識
人氣文章

玩樂 What’s On

香港一日遊 | 荃灣大窩口玩樂美食推介！城門谷公園賞美人蕉、人工瀑布打卡 / 發哥幫襯爆汁生煎包 / 京都過江龍酥脆金黃吉列牛
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

從鑽石到彩色寶石：細數碧咸嫂Victoria Beckham結婚25年收到的15枚昂貴的訂婚戒指！
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

九龍城寨：亂中有序的建築，記載歷史的傳奇狀態及文化符號 1
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

男人的小弟像個小朋友？愈想硬卻愈是軟，甚麼原因令那話兒不合作？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
呼吸道疾病3殺手
人氣文章
內地男子疑開冷氣感染奇特病菌！3天高燒不退、肺部現炎症吸呼衰竭！醫生： 哪些家居用品易受細菌污染？哪些人高危？
人氣文章
40歲男痛風雙手布滿結節如異形！尿酸超高併發敗血症！醫生：逾9成患者為男性！6招預防痛風
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/05/2024 15:49
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/05/2024 15:49
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/05/2024 15:49
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/05/2024 15:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事27/05/2024
國務院任命華春瑩為外交部副部長
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【5月限定優惠】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

美匯強，對港股及中國經濟的影響

24/05/2024 07:50

大國博弈

高息定存 | 建行亞洲千萬起存3個月4.2厘，渣打一年4.1...

22/05/2024 16:34

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金