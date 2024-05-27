恒大 | 恒大汽車(708)大股東訂條款書或售股，今早復牌

．恒大汽車(00708)公布，在本月16日知悉共同及個別清盤人為及代表中國恒大集團(03333)、恒大健康產業集團和Acelin Global Limited統稱的潛在賣方與潛在第三方買方訂立條款書，潛在賣方與潛在買方或就買賣潛在賣方所持該集團股份訂立最終買賣協議

．該集團於5月17日停牌，向聯交所申請股份由今日上午9時正起恢復買賣

恒大汽車(00708)公布，在本月16日知悉共同及個別清盤人為及代表中國恒大集團(03333)、恒大健康產業集團和Acelin Global Limited統稱的潛在賣方與潛在第三方買方訂立條款書，潛在賣方與潛在買方或就買賣潛在賣方所持該集團股份訂立最終買賣協議。該集團於5月17日停牌，向聯交所申請股份由今日上午9時正起恢復買賣。

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該集團指，潛在賣方目前持有該集團約58.5%股權，待訂立買賣協議後，並在條款規限下，擬定約31.45億股，即約29%股權，即時被收購，以及約32億股，即約29.5%股權，將成為潛在買方於買賣協議日期後一定期限內一項可行使選擇權的標的。根據收購守則規定，於簽署買賣協議後，可能觸發作出強制性全面要約責任，故要約期自昨天起計。





*或獲信貸資助經營*



該集團亦已知悉，條款書提及訂立一份授信協議，潛在買方將向該集團提供信貸額，以資助其持續經營及發展電動汽車業務。目前，該集團資金嚴重短缺，天津工廠自今年初以來已不再生產作業，目前尚未恢復生產。

撰文:經濟通市場組

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