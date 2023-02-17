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《午市前瞻》股市將調整以反映重估加息幅度 煤炭股難維持高派息

17/02/2023

　　恒生指數半日收報20866，跌121點或0.58%，主板成交441.45億元。恒生中國企業指數報7051，跌38點或0.55%。恒生科技指數報4303，跌63點或1.46%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988)；騰訊控股收報379.6元，跌3元或0.78%，成交27.68億元；美團收報144.8元，跌3.5元或2.36%，成交21.7億元；阿里巴巴-SW收報100.6元，跌1.5元或1.47%，成交16.47億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

 

(兗礦能源網頁截圖)


曾永堅：兩會因素支撐港股表現


　　恒指近期維持於21000水平窄幅波動，椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，近期市場觀望恒指50天線支持，未來會否呈橫行走勢視乎能否守住50天線。他分析，近期市場憂慮美國聯儲局將會重新擴大加息幅度，故股市將需要修正早前憧憬停止加息的預期，認為最少未來兩個月，美股都要面臨加息預期轉變帶來的調整壓力。


　　曾永堅指，美股或多或少將影響港股表現，但支撐港股因素包括內地兩會，市場憧憬新一屆領導人正式就任後將出台更多刺激經濟措施，同時觀望經濟與樓市復甦表現，現時市場普遍傾向樂觀。


煤炭需求及收入下降影響派息比率


　　冬季供暖高峰期將完，煤炭股今次並未出現上一個冬季般的炒風，整體表現平平。曾永堅回顧過去一段時間，內地供煤受地緣政治因素影響，引致供應緊張，但目前已重新進口澳洲煤，中澳關係改善亦會紓緩供應緊張壓力。


　　他預期，未來內地政策應傾向以減排為主，或有擴大新能源應用等措施出台，煤炭長遠需求將會減少，預期今年內地煤炭市場將會收縮，極其量亦只能平穩發展。因此，儘管如兗礦(01171)或神華(01088)等息率高達10至13厘以上，但前景不樂觀，煤炭股難以維持派發高息，故他並不建議今年內沾手任何煤炭股。

 

兗礦能源1月中在27元水平受後反覆下跌。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

兗礦澳洲近期兩度試穿50日線後皆見支持。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

神華近日在23元水平見支持，今早曾高見23.35元。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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