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香港新聞| 國泰航空：有足夠機師支持航班運作，機師薪酬待遇方案已改善

27/02/2024

．香港航空機組人員協會表示，國泰機師人手仍然非常短缺，至今欠缺超過1300人

．估計需要3年才可回復至疫情前水平

．國泰航空回應指，協會聲明並不正確，公司有足夠員工支持現行航班運作

 

 

代表國泰航空(00293)機師的香港航空機組人員協會表示，國泰機師人手仍然非常短缺，至今欠缺超過1300人，估計需要3年才可回復至疫情前水平。不過，國泰航空回應指，協會聲明並不正確，強調國泰擁有足夠的機師、機艙服務員及其他營運員工支持現行航班運作。

 

 

　　代表國泰航空(00293)機師的香港航空機組人員協會表示，國泰機師人手仍然非常短缺，至今欠缺超過1300人，估計需要3年才可回復至疫情前水平。不過，國泰航空回應指，協會聲明並不正確，強調國泰擁有足夠的機師、機艙服務員及其他營運員工支持現行航班運作。國泰集團的運力在去年底已回復至疫情前的70%水平，今年會繼續致力重建，為顧客提供審慎及負責任的服務。

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不少前員工已申請重返國泰



　　國泰表示，集團全面招募優秀人才的計劃進展順利，不少在過去幾年離開國泰航空的員工已申請重新加入國泰，包括260名曾任職國泰集團的機師，當中有近70人是機長。國泰亦一直致力確保員工薪酬待遇在市場上保持競爭力，在過去數月向員工宣布了一系列的內部公告，當中包括2023年9月發放最高為六星期合資格酬金的特別酬謝金、今年1月發放相當於1個月實質工資的花紅，及合資格的香港員工從今年1月1日起平均加薪3.8%，而集團的員工預料在4月亦可按新的利潤分享計劃獲分獎金。以上種種措施均適用於包括機師在內的所有合資格駐港員工。



1月起增設更表改動津貼



　　另外，國泰亦對機師薪酬待遇方案作出了一些重要改善，以提升機師薪酬確定性，以更表飛行時數，及實際飛行中較高者計算薪金、今年1月起增設更表改動津貼，及今年6月起調升子女教育津貼。

 

　　　香港航空機組人員協會昨天指，國泰持續有資深機師辭職，自去年1月以來，機師人數淨增長只有151人，目前整體機師人手尚欠逾1300人。協會又指，國泰自2020年10月招聘的機師，有一半是資歷最淺的二級副機長，而去年只招聘了208名機長和5名一級副機長，估計以目前的培訓速度，國泰可能需要至少3年時間，才能回復至疫情前的機師人手水平。

 

撰文:經濟通採訪組

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