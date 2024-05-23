東區醫院 | 東區醫院30職員進食醫院餐廳食物後不適，餐廳今日關閉消毒

．東區醫院約30名不同部門的職員，周二(21日)午膳時間，進食購自兩間醫院餐廳的食物後，陸續出現腹瀉、嘔吐等腸胃不適徵狀，並於周三(22日)請病假，院方已將事件通知衞生防護中心和食環署

．為審慎起見，醫院已要求餐廳承辦商安排在兩間餐廳進行深層清潔，並於今日暫停服務，繼續進行清潔。

東區醫院約30名不同部門的職員，周二(21日)午膳時間，進食購自兩間醫院餐廳的食物後，陸續出現腹瀉、嘔吐等腸胃不適徵狀，並於周三(22日)請病假，院方已將事件通知衞生防護中心和食環署。為審慎起見，醫院已要求餐廳承辦商安排在兩間餐廳進行深層清潔，並於今日暫停服務，繼續進行清潔。

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事件涉及約30位來自不同部門的職員。醫院感染控制組已初步向部分同事了解情況，指示相關部門在職員公用空間及洗手間進行清潔消毒。

撰文：經濟通採訪組

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