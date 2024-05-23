  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
消委會報告
etnet專輯

東區醫院 | 東區醫院30職員進食醫院餐廳食物後不適，餐廳今日關閉消毒

23/05/2024

．東區醫院約30名不同部門的職員，周二(21日)午膳時間，進食購自兩間醫院餐廳的食物後，陸續出現腹瀉、嘔吐等腸胃不適徵狀，並於周三(22日)請病假，院方已將事件通知衞生防護中心和食環署

．為審慎起見，醫院已要求餐廳承辦商安排在兩間餐廳進行深層清潔，並於今日暫停服務，繼續進行清潔。

 

東區醫院約30名不同部門的職員，周二(21日)午膳時間，進食購自兩間醫院餐廳的食物後，陸續出現腹瀉、嘔吐等腸胃不適徵狀，並於周三(22日)請病假，院方已將事件通知衞生防護中心和食環署。為審慎起見，醫院已要求餐廳承辦商安排在兩間餐廳進行深層清潔，並於今日暫停服務，繼續進行清潔。

　　東區醫院約30名不同部門的職員，周二(21日)午膳時間，進食購自兩間醫院餐廳的食物後，陸續出現腹瀉、嘔吐等腸胃不適徵狀，並於周三(22日)請病假，院方已將事件通知衞生防護中心和食環署。為審慎起見，醫院已要求餐廳承辦商安排在兩間餐廳進行深層清潔，並於今日暫停服務，繼續進行清潔。

 

推薦閱讀：

【外圍經濟】高盛：美國債務成本比率已上升至危險區域

高盛集團周三(22日)更新美國長期財政前景，最新預測顯示債務可持續性的關鍵指標將達到歷史最高水平........

 

《行業數據》機構：4月騰訊《王者榮耀》全球收入續排第二

Sensor Tower數據顯示，2024年4月，Scopely《Monopoly GO!》在全球App Store和Google Play吸金2.58億美元.......


　　事件涉及約30位來自不同部門的職員。醫院感染控制組已初步向部分同事了解情況，指示相關部門在職員公用空間及洗手間進行清潔消毒。

 

撰文：經濟通採訪組

2024-05-23｜大市成交﹑北水均轉弱 政策真空期必橫行？｜聯想業績前瞻｜新能源車股分析｜嘉賓：林家亨｜開市Good Morning｜etnet

 

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

01735

中環新能源

7.350

異動股

01179

華住集團－Ｓ

28.150

異動股

08092

ITE HOLDINGS

0.038

更多香港要聞

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 39,069.69
    -601.35 (-1.516%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,269.80
    -37.21 (-0.701%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,743.74
    -57.80 (-0.344%)
精選預託證券 More
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌5.775
變動率︰-1.597%
較港股︰-1.28%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰跌4.608
變動率︰-2.075%
較港股︰-1.96%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌273.798
變動率︰-2.503%
較港股︰-1.44%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌41.897
變動率︰-3.767%
較港股︰-1.65%
精選中資美股 More
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升154.250
變動率︰+4.868%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌11.765
變動率︰-4.891%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰跌156.040
變動率︰-7.075%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌13.740
變動率︰-12.372%
精選美股 More
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰升1,041.692
變動率︰+9.710%
BA
波音
按盤價(USD)︰跌171.960
變動率︰-7.687%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰跌4.625
變動率︰-8.597%
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰跌18.575
變動率︰-12.050%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 23/05/2024 16:05 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：23/05/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 23/05/2024 16:05 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01735 中環新能源
  • 7.350
  • 01179 華住集團－Ｓ
  • 28.150
  • 08092 ITE HOLDINGS
  • 0.038
  • 00981 中芯國際
  • 15.600
  • 01347 華虹半導體
  • 18.300
股份推介
  • 01299 友邦保險
  • 61.650
  • 目標︰$69.00
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 19.980
  • 目標︰$23.25
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 123.700
  • 目標︰$160.00
  • 01999 敏華控股
  • 6.850
  • 目標︰$8.50
  • 01992 復星旅遊文化
  • 4.390
  • 目標︰$5.30
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 78.650
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.480
  • 00700 騰訊控股
  • 381.800
  • 01024 快手－Ｗ
  • 59.150
  • 00388 香港交易所
  • 277.800
報章貼士
  • 01033 中石化油服
  • 0.540
  • 目標︰$0.66
  • 00363 上海實業控股
  • 12.180
  • 目標︰$14.00
  • 01378 中國宏橋
  • 11.420
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 地產 More
  • 00004 九龍倉集團
  • 27.150
  • 虛幣 More
  • 00863 ＯＳＬ集團
  • 6.850
即時重點新聞

23/05/2024 17:31  【小米業績】小米首季經調整淨利潤升1倍至64.91億人幣

23/05/2024 17:21  網易首季經調整盈利升12%至85億人幣，派息9.9美仙

23/05/2024 17:53  騰訊控股(00700)今斥約10億元回購263萬股

23/05/2024 15:38  阿里巴巴據報考慮發行50億美元可轉換債券

23/05/2024 16:27  《盤後部署》恒指持續回調20天線尋支持，快手績優上望78元

23/05/2024 17:41  【北水炒Ｄ乜】淨流入３５﹒１億元，買中行沽騰訊

23/05/2024 08:47  【大行炒Ｄ乜】高盛大降地產股目標價，多行上調快手目標價

17/05/2024 10:49  《嚟緊炒Ｄ乜》金山軟件有雷軍及騰訊等實力股東，中線目標４２銀

23/05/2024 16:46  《財資快訊》美電穩報７﹒８０６７，隔夜拆息較上日跌４０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中日韓峰會周日舉行，解放軍圍台軍演，股匯皆跌新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

李澤鉅：香港貨櫃碼頭排名下跌是不爭事實，是否改劃由政府決定新文章
人氣文章

新聞>專訪

易經看世界 | 比卦分析普京訪華：中俄關係緊密，美國眾叛親離，世界格局在變（有片）新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

神耆小子 | 朱斐斐性感谷E Cup胸姣追蕭正楠！大方認豐滿效果是「僭建」！離巢TVB轉做KOL望向演戲發展
人氣文章

騙局大拆解

網購騙案排行榜出爐！網上買哪些商品最多人中招？電子產品只排第2！警方公開3個最多案件發生平台
人氣文章

鬆一鬆．通通

【日網爆紅心理測驗】你給人的第一印象？直覺選擇一隻熊貓，測出別人眼中的你&真實性格
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

金鐘五星酒店福建菜：結合傳統與南洋風味！必食精細陳年青紅醉花螺、廈門薑母鴨、紅鱘蟹糯米飯！金瓜手工芋泥充滿鄉土純真
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

法國貴族香檳Bollinger 全新2015年份香檳！豐厚的風味和複雜性的酒體，入口盡顯精緻質感
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

五星酒店全新中菜廳！主打高級福建菜：廈門潤餅、雞湯汆海蚌、紅蟳蟹糯米飯、紅糟煮澳洲岩龍蝦，嘗盡家鄉大菜小吃
健康好人生 Health Channel
人氣文章
60歲婦人突神智低沉動作緩慢如患失智症！醫生揭因缺乏一種維他命致腦病變！與一個食早餐習慣有關新文章
人氣文章
腸病毒症狀 | 4至6月腸病毒高峰期！可引起手足口病、喉嚨劇痛！這種疾病令喉嚨破洞難吞嚥！1款維他命C王水果促傷口修復
人氣文章
85歲輪椅婆婆截的士45分鐘無人肯接！港男貼文鬧爆的士司機！網民有共鳴：除了Call輪椅車沒有其他選擇
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/05/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/05/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/05/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/05/2024 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事23/05/2024
神州經脈 | 中日韓峰會周日舉行，解放軍圍台軍演，股匯皆跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

高息定存 | 建行亞洲千萬起存3個月4.2厘，渣打一年4.1...

22/05/2024 16:34

貨幣攻略

伊朗總統意外身亡，外患更內憂

22/05/2024 13:59

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金