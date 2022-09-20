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【新冠肺炎】李家超：研放寬抵港檢疫　對渣馬單方面取消感失望

20/09/2022

　　行政長官李家超於行會前表示，近期確診數字回落，周一（19日）確診個案6000多宗，政府對疫情走勢感正面，各部門正研究放寬機場抵港人士檢疫安排，將盡快作出決定，確保在疫情防控下，給予最大空間讓香港聯通世界，減少抵港人士因檢疫要求帶來的不便。　

 


　　李家超強調，對接種疫苗有充分共識，推動一老一幼疫苗接種率仍需繼續努力。過去一周不同部門積極推動疫苗接種，透過「洗樓」提高長者疫苗接種率，同時讓公務員享有半日假期，帶3歲以下子女前往接種疫苗，冀其他企業仿傚。


將繼續與渣馬主辦方探討舉行空間

 

（圖片來源：Hong Kong Marathon）


　　港府仍未放寬防疫措施，令多項大型賽事受到影響，包括香港馬拉松取消，世界龍舟錦標賽亦移師泰國舉辦。李家超表示，與渣馬比賽主辦方探討舉行賽事與否期間，主辦方單方面宣布押後賽事，他表示失望，但強調體育專員會繼續與主辦方探討新日期。　


　　李家超表示，疫情爆發至今已3年，大家都很希望不同領域回復至疫情前，與世界不同地方接軌，但強調要有序開放不同措施，因政府有不同部署和配置。　


　　李家超又指，10月當局會推出新一輪消費券，冀刺激本地經濟，加上本地最新一個月的失業率下跌，形容本地仍然有優勢。


支持本地回收業 環保署主動協助


　　全港唯一紙包飲品盒回收廠不獲續約，李家超強調政府支持本地回收業，故環保署得悉事件後主動接觸經營者提供協助，政府會平衡不同行業發展及善用土地資源兩方面。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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