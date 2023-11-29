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黃偉綸出席前廳交流會，稱解決劏房問題時間急迫

29/11/2023

　　立法會早上舉辦前廳交流會，黃偉綸會後表示，約60名議員參加，會上提到「解決劏房問題」工作組，他形容政府計劃用10個月調查研究，時間急迫，挑戰不小，為劏房居住環境設定最低標準，也要從不同角度思考清楚，如果訂得太低，社會不會接受，太高就不切實際，期間如果發現有結構或消防安全問題，也會立即以目前法例框架處理。他強調，政府必定會做好過渡和後續安排，避免有人無家可歸。

 


　　黃偉綸又指，議員亦促請政府更主動出擊搶企業、搶人才，提出打擊濫用公屋的具體意見，又讚賞設立社區客廳的舉措等。

房署用大數據查出懷疑濫用公屋個案

　　房屋局長何永賢表示，房屋署已利用資訊科技和土地註冊處的大數據，查找出部分懷疑濫用公屋的個案。她強調公屋是珍貴的公共資源，會繼續打擊濫用情況。


　　勞工及福利局長孫玉菡指，議員就輸入外勞的討論熱烈，自「補充勞工優化計劃」9月起接受申請以來，已收到約1700份申請，涉及1.9萬個職位，主要涉及飲食、零售和保安行業，強調政府會確保本地勞工優先就業，並會把好關。


　　會後，官員和議員亦在前廳手持區議會選舉的海報，打出剔號的手勢合照，呼籲選民投票。

 

撰文：經濟通採訪組

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