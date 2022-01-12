  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【答問大會】林鄭：本季交精簡土地發展建議　與深圳市政府研3鐵路項目

12/01/2022

　　第七屆立法會周三首次開大會，行政長官林鄭月娥出席答問大會。她表示，反對派議員離開立法會後，去年是行政立法良性互動，成果豐碩的一年。她指新一屆立法會，有不同背景行業的議員，有廣泛代表性，體現政治包容，不同板塊的議員都反映社會各界議員和而不同，她期望可以與議會衷誠合作，做出成績爭取社會認同，發揮新選舉制度的優越性，為民主健康發展打下基礎。

 

（政府新聞網圖片）

 

　　林鄭指，政務司司長正統籌今年提交立法會的立法議程，包括不少議員關心的立法工作，如版權條例、強積金取消對沖及基本法23條本地立法等40項立法建設，相信今年的工作亦會相當繁重。

 

去年立會成果豐碩 通過46項法案

 

　　林鄭交代三方面工作，包括行政立法關係、北部都會區發展、重組政府架構。在行政立法關係方面，她指自2020年底反對派離開立法會後，體現了行政立法良性互動，過去一年立法會成果豐碩，去年通過達46項法案，比往年多一倍。她亦透過書面同意，放行兩項議員的私人條例草案。

　

　北部都會區方面，自去年《施政報告》提出至今，政府紀錄超過300篇報章報道意見和評論文章，普遍支持北部都會區發展，建議應拆牆鬆綁，加速落實，克服建造界人手不足等問題。

 

大幅精簡土地開發程序

 

　　林鄭指，為回應社會各界對北部都會區的期望，已督促相關政策局，並重申社會應為北部都會區發展策略創造有利條件，包括土地開發程序必須大幅精簡，要在20年內全面落實發展策略，必須大刀闊斧，壓縮土地規劃流程，發展局會在本季度向立法會提交精簡土地發展的具體建議，涵蓋城市規劃條例、收回土地條例、環境影響評估條例等多條法例。另外，要有效整合審批土地，研究以混合模式發展創科用地，讓科研機構落戶香港。

 

吸引內地海外企業受人才

 

　　林鄭續指，港府應制定有利產業及人才發展政策，更開放地考慮提供政策優惠，吸引內地及海外企業及人才在香港發展。她表示，港府亦會強化執行機制，認為下屆政府可考慮設立副司長職位，負責領導北部都會區等大型發展，強化跨局協助，制定指標監察成效，並與深圳市政府加強合作。

 

洪水橋及前海香港段增設車站

 

（政府新聞網圖片）

 

　　在運輸基建方面，港府已向深圳市政府建議5個鐵路項目其中3個跨境項目，稍後將深圳市領導會面作討論。香港運房局正著手研究洪水橋及前海的香港路段，沿線增設車站位置。

 

北部都會區將擴充及興建三間醫院

 

　　她又提及，作為宜居的北部都會區，該區將會擴充及興建三間醫院，其中古洞北醫院將會成為北部都會區的中心醫院，並且發展成為具綜合功能的研究型醫院，不但提供治療及診症服務，亦將進行基礎研究，與附近新田科技城生命科學產生協同反應。另外，北部都會區亦會計劃興建私人醫院。

 

保育區內3個濕地園地

 

　　林鄭表示，北部都會區著重城鄉共融，環境局正展開顧問研究，保育區內3個濕地園地，保安局亦會開放沙頭角碼頭，及就進一步開放沙頭角中英街禁區以外的區域，諮詢市民。

 

撰文：經濟通採訪組

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回香港政情

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

176.000

異動股

02768

佳源國際控股

0.235

異動股

00175

吉利汽車

17.480

更多香港政情

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 176.000
  • 02768 佳源國際控股
  • 0.235
  • 00175 吉利汽車
  • 17.480
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.760
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 228.600
股份推介
  • 02319 蒙牛乳業
  • 34.700
  • 目標︰$39.40
  • 00778 置富產業信託
  • 6.880
  • 目標︰$7.40
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.600
  • 目標︰$120.00
  • 02269 藥明生物
  • 74.500
  • 目標︰$86.00
  • 00522 ASMPT
  • 66.550
  • 目標︰$77.16
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.600
  • 00700 騰訊控股
  • 298.000
  • 00941 中國移動
  • 51.200
  • 00388 香港交易所
  • 352.400
  • 00175 吉利汽車
  • 17.480
報章貼士
  • 00941 中國移動
  • 51.200
  • 目標︰$55.00
  • 00762 中國聯通
  • 3.900
  • 目標︰$4.65
  • 09979 綠城管理控股
  • 6.170
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

09/08/2022 16:11  【銀色債券】政府發行最多450億銀債，息率不少於4厘每手一萬

09/08/2022 13:05  葉劉倡豁免內地購房者雙重印花稅，政府澄清無任何相關計劃

09/08/2022 12:04  【截收意向】市建局土瓜灣榮光街/崇安街項目至少收18份意向

09/08/2022 11:44  天文台：3號強風信號最少維持至今日下午6時

09/08/2022 09:49  【銀色債券】金管局下午4時舉行發布會，介紹新一批銀債詳情

09/08/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入８﹒７億人幣，買天齊沽吉利

09/08/2022 08:32  【大行炒Ｄ乜】大和降騰訊至４５０元；三行降丘鈦科技目標

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

傳免內地買家雙重印花稅地產股突飆升　成事機會高可借勢跟炒？
人氣文章

新聞>財經熱話

中聯通業績對辦兼增派息飆近4%　中移動績前可吼？
人氣文章

新聞>財經熱話

【通脹見頂？】東亞李振豪：美股今季向好　提防科技股一隱憂
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

張智威：油股等呢個位吼！盈警股一股不留為上策？國泰有得諗？
人氣文章

Member Zone

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！
人氣文章

健康解「迷」

膽管癌全球發病率趨升！或與肥胖有關？香港年增700新症，中大研發1+1療法延存活期
DIVA CHANNEL
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

傳承有序的拍品「明天青釉盞」，除了看釉色、支燒，還可以看圈足、釘痕？為何它不能成為日本國寶？
人氣文章

Beauty

乾淨、知性的妝感小心思！RMK彩妝系列、Oribe 全新香水、Skin Laundry 15 分鐘激光面部療程
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

罐頭沙甸魚健康嗎？營養師：可改善骨骼健康、保護心臟！但有一類人忌食
健康好人生 Health Channel
人氣文章
再有Häagen-Dazs雪糕出事！多2款須停售、7款未曾流出市面的雪糕要封存！邊啲口味出事？污染源頭疑是呍呢嗱原料？（附產品資料）
人氣文章
辦公室戀情：一起共事是方便還是危險？自己被變「前夫」，同事是姦夫，要核爆了！在
人氣文章
腰椎僵緊疼痛？3 Steps腰部關節復康運動，椎間盤突出都適合做！ 1
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 17:48
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 17:48
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/08/2022 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話09/08/2022
傳免內地買家雙重印花稅地產股突飆升　成事機會高可借勢跟炒？
人氣文章財經熱話09/08/2022
中聯通業績對辦兼增派息飆近4%　中移動績前可吼？
人氣文章財經熱話09/08/2022
【通脹見頂？】東亞李振豪：美股今季向好　提防科技股一隱憂
人氣文章FOCUS09/08/2022
【FOCUS】「水門事件」2.0？ FBI搜證倒逼侵侵參選
人氣文章財經熱話09/08/2022
【績優股】聯通竟威脅阿里巴巴？業績對中移動有啟示？
人氣文章專訪09/08/2022
【專訪】陶冬：歐元貶值兩成，歐洲遊客湧湧（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金