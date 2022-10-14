  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【高息定存】建行亞洲一年加至4厘　信銀國際「大富翁」額外年利率達7.28厘

14/10/2022

　　多間本地銀行上調定期存款利率，吸引定存資金，搶佔定存市場，建行亞洲上調港元定期存款利率高達4厘。中信銀行（國際）更宣布，敘做「大富翁存款」，可享額外年利率高達7.28%。

 

(資料圖片)

 

建行亞洲12個月定存利率加至4厘 起存額800萬

 

　　建行亞洲分別上調其6個月及12個月港元定期存款利率至3.9厘及4厘，適用於貴賓晉裕、貴賓理財之客戶適用於分行以新資金辦理，起存額為800萬元。


　　南洋商業銀行分別上調其6個月及12個月港元定期存款利率至3.5厘及3.6厘，適用於以新資金開立「智優息定期存款」，起存額為500萬元。

 

　　虛擬銀行富融銀行則上調其12個月港元定期存款利率至高達3.85厘，起存額為100萬元，適用於以新資金辦理。


　　另外，虛銀livi bank公布推出高息定期存款限量優惠，由即日起，新增九個月期港元定期存款優惠，年利率為3.6%，適用於新舊客戶。由10月15日起，每筆定存的存款額不設上限，惟每位客戶的最高總定期存款額仍為1000萬元。此外，livi將於本周六（15日）起再度推出四個月期港元定存限量優惠，年利率為2.5%。

 

信銀國際：「大富翁存款」享額外年利率達7.28厘

 

　　中信銀行（國際）宣布，客戶現時敘做「大富翁存款」，可享額外年利率高達7.28%。另外，經「inMotion 動感銀行」以新資金敘做美元定期存款，可享高達3.9%優惠年利率；外幣兌換定期存款年利率更可高達13.8%。

 

撰文：經濟通採訪組

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回生財有道

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

137.800

異動股

00700

騰訊控股

233.600

異動股

02331

李寧

50.250

更多生財有道

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 137.800
  • 00700 騰訊控股
  • 233.800
  • 02331 李寧
  • 50.250
  • 02269 藥明生物
  • 42.450
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 91.050
股份推介
  • 00285 比亞迪電子
  • 19.840
  • 目標︰$26.20
  • 01475 日清食品
  • 6.340
  • 目標︰$8.00
  • 01186 中國鐵建
  • 4.030
  • 目標︰$4.89
  • 00570 中國中藥
  • 3.200
  • 目標︰$3.75
  • 00386 中國石油化工股份
  • 3.390
  • 目標︰$3.65
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 233.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 69.750
  • 00005 滙豐控股
  • 41.600
  • 02800 盈富基金
  • 16.840
  • 00388 香港交易所
  • 254.400
報章貼士
  • 09995 榮昌生物－Ｂ
  • 44.550
  • 目標︰$46.50
  • 01801 信達生物
  • 27.700
  • 目標︰--
  • 01186 中國鐵建
  • 4.030
  • 目標︰$4.89
熱炒概念股
即時重點新聞

20/10/2022 13:28  【俄烏開戰】普京宣布烏東升級至戰時狀態，中方再次提醒國民撤離

20/10/2022 13:02  【新冠肺炎】據報中國探討放寬入境旅客隔離限制「2+5」

20/10/2022 11:34  【答問大會】李家超:放寬「0+0」需考慮社會及醫療體系等因素

20/10/2022 11:16  【答問大會】李家超:樓市撤辣需考慮樓價及成交等不同因素

20/10/2022 10:38  【答問大會】李家超:施政報告採納意見，顯行政立法機關良性互動

20/10/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４５﹒４億元，買騰訊沽李寧

20/10/2022 08:33  【大行炒Ｄ乜】港交所績後遭大行集體降目標，巴克萊削匯控目標

20/10/2022 11:39  《財資快訊》美電升報７﹒８４８７，美元兌人幣漲報７﹒２４２２

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

Tesla業績遜預期兼晶片短缺惡化　車股急挫蔚小理最傷
人氣文章

新聞>香港要聞

【答問大會】李家超：施政報告吸納議員意見　暫不撤樓市「辣招」
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》專家指恒指最差見萬五 內地消費力改善前不吼蔚小理
品味生活
生活
人氣文章

食療新意思．陳沛思

打風會頭痛？不通則痛！寒露節氣宜健脾補腎！推介「栗子淮山蓮藕雞湯」
人氣文章

女子愛財．唐德玲

8厘才算高息股？！
人氣文章

時事要聞

5年建3萬伙簡約公屋 等上樓即縮至4年半 被指似過渡屋
DIVA CHANNEL
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

真正的高級法國時裝：Schiaparelli可以喚醒腐爛不堪的時裝界？
人氣文章

Art & Living

編者推介藝術節目《局部》：隨著陳丹青的視角，以可貴的無知去看世界藝術
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

伴侶睇AV係死罪？未必！男生幾耐要「發洩」一次？女生專屬AV情節係點？睇AV可促進兩性關係？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
IVE研發手機程式！人工智能實時偵測長者活動，提供居家復康訓練，減再跌倒風險
人氣文章
消委會 | 測試即食紫菜！全部檢出金屬污染物！人氣「小老板」邊款口味最高脂、高鈉？嬰幼兒零食紫菜碘含量超標，長吃影響甲狀腺功能（附高分紫菜推介）
人氣文章
Sex Partner VS Partner：用同一把尺量度不同關係和滿足感，只會找到失望！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/10/2022 14:52
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/10/2022 14:52
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/10/2022 14:52
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/10/2022 14:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話20/10/2022
Tesla業績遜預期兼晶片短缺惡化　車股急挫蔚小理最傷
人氣文章香港要聞20/10/2022
【答問大會】李家超：施政報告吸納議員意見　暫不撤樓市「辣招」
人氣文章財經熱話20/10/2022
《午市前瞻》專家指恒指最差見萬五 內地消費力改善前不吼蔚小理
人氣文章財經熱話20/10/2022
【中概股危機】阿里巴巴創上市新低　中概股趁低吸納時機到？
人氣文章開市Good Morning20/10/2022
林家亨：新世界不必急於沽貨　地產股或回落至憧憬前水平
人氣文章大行報告20/10/2022
【大行炒D乜】港交所季績後大行點睇？花旗最熊叫沽目標$240
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金