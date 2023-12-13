  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

小米好消息不斷兼受惠國策，獲瑞銀升目標現價仍可吸？

13/12/2023

　　小米(01810)作為強勢科技股，近期股價亦要受大市拖累有所調整，惟始終公司好消息不斷，近兩日終見反彈。先是有市場研究機構數據顯示，小米11月手機市佔率位列國產品牌第一，於內地高端市場亦排第三，另市傳小米汽車本月28日舉行發布會。近日召開的中央經濟工作會議又提出要著力擴大國內需求，積極培育智能家居，提振新能源車、電子產品等大宗消費，小米料可受惠。小米近日獲瑞銀上調目標價至18元，或有望重回高位16元以上。

 

（Shutterstock）

 

中經會提出積極培育智能家居　提振新能源車電子產品消費

 

　　中央經濟工作會議12月11至12日在北京舉行，會議提出九大經濟工作，其中一大工作為著力擴大國內需求。要激發有潛能的消費，擴大有效益的投資，形成消費和投資相互促進的良性循環。推動消費從疫後恢復轉向持續擴大，培育壯大新型消費，大力發展數字消費、綠色消費、健康消費，積極培育智能家居、文娛旅遊、體育賽事、國貨「潮品」等新的消費增長點。穩定和擴大傳統消費，提振新能源汽車、電子產品等大宗消費。

 

　　會議又提到要增加城鄉居民收入，擴大中等收入群體規模，優化消費環境。要以提高技術、能耗、排放等標準為牽引，推動大規模設備更新和消費品以舊換新。

 

機構：小米11月手機市佔位列國產品牌第一　內地高端市場排第三

 

　　市場研究機構BCI數據顯示，2023年11月(第44周-第48周)中國市場智能手機新機激活量2871萬台，同比增長12.7%。其中，蘋果以21.1%的市場份額位列第一，小米佔比18.3%位列國產品牌第一、總排名第二，激活量同比增長44.1%，達524.3萬台。榮耀、華為市場份額分別為14.06%、14%。


　　在4000元以上高端市場，蘋果、華為和小米市佔總額近九成。其中，蘋果以50.8%保持第一，華為排名第二(22.3%)，小米名列第三位(14.4%)。小米市佔率同比增長11.8%，增速排名第一。在小米14系列和華為Mate60系列衝擊下，蘋果在該市場的佔比同比減少21.2%。目前中國高端手機市場呈現出「蘋果、小米、華為」三強格局，小米與華為在高端市場快速崛起。

 

傳小米汽車本月28日開發布會　惟內部工作人員指時間未定

 

　　小紅書博主「電玩科技」日前發文，稱小米內部已經敲定本月28日在北京舉行小米汽車亮相發布會，將主要描述新車外觀、內飾設計、性能操控、智能座艙及智能駕駛等方面的賣點，屆時還會公布新車的預售價格，小米董事長雷軍已多次檢查現場用到的PPT，並將親自進行演講。不過，有汽車自媒體引述小米汽車內部工作人員稱，時間還沒定，確實在考慮這個時間點，但其他內容全是假的。


　　根據小米汽車在工信部申報的車型信息，小米汽車將有SU7、SU7 Pro和SU7 Max三款型號，分別配備比亞迪(01211)和寧德時代(深:300750)的動力電池。早前有內地傳媒引述消息指，小米汽車已實現小批量試生產，新車或於明年2月上市。

 

瑞銀：小米技術差異化維持高端滲透率　目標價升至18元

 

　　瑞銀近日發表研報指，根據該行對消費者智能手機的調查，全球12個月購買意欲大致穩定在39%，較第二季的41%按季略為下降。當中，中國消費者購買意欲按年顯著上升至59%。全球預期更換手機周期小幅增長至2.48年，但中國情況則有所收窄，該行對中國智能手機需求保持正面。該行對今明兩年全球智能手機出貨量預測略為調整至11.5億及11.9億部，按年跌4%與升3%，料復甦情況將持續至明年以後，料2025年出貨量按年增長2%至12.1億部。


　　瑞銀又指，小米技術差異化維持高端滲透率，其高端智能手機策略和執行符合中國向中高端市場轉變的購買趨勢。除了其HyperOS和家庭物聯網生態系統的差異化外，小米於高端智能手機(如小米14)上採用愈來愈多自主開發技術，相信公司可繼續獲得高端市場份額。預期小米全球市佔率將於2025年升至14%，相對於今年低於13%；高端銷量將上升至15%，相對於去年低於12%。而更高的滲透率及高端手機規模將支持長期毛利率達13%至15%水平。料小米將於明年第二季成為首家擁有智能手機、家庭物聯網和智能電動車的消費品牌，將是一項重大成就，目標價由16元升至18元，維持「買入」評級。


　　國泰君安則稱，隨著2024年消費電子周期回暖，小米手機出貨量有望持續提升。另公司在語音體系和自研大模型上取得突破，積極探索混合AI的發展路徑，致力實現「深耕底層技術、長期持續投入、軟硬深度融合、AI全面賦能」的戰略目標，予「增持」評級，目標價19.1元。

 

熊麗萍：受手機家電汽車三大業務因素支撐　短線或重上16元

 


（熊麗萍）

 

　　今日《開市Good Morning》節目請來資深財經分析師熊麗萍，她指小米股價已由高位調整很多，可繼續留意。事實上，小米現價仍有其價值，過去幾個月其推出的新手機價錢雖不便宜，但市場反應很好。家電產品及新能源車方面，今次中經會提到是推動消費兩大重點，而「人車家」生態圈是小米主要業務模式，包括手機、家電及汽車，與華為及比亞迪的業務模式有些不同。

 

　　熊麗萍續指，小米預計明年會推出汽車，若再加上經濟好轉令家電銷售增加，公司明年增長樂觀。不過，小米汽車未推出大家反而有很多憧憬，推出後就要看車型、部件及駕駛上用到的科技等是否令市場滿意，到時對股價會有另一次影響，現階段則仍受上述三大業務因素支撐，股價經較深調整後有機會回升，如信心不大可作短線部署，目標重上16元以上。

 

　　小米半日升1.84%收報15.44元，最多升3.17%至15.64元，連升兩日，累升6.04%，成交8.74億元。其他重磅科技股卻普遍下跌，騰訊(00700)跌0.9%報308.6元，阿里巴巴(09988)跌0.93%報69.45元，美團(03690)跌2.54%報82.45元，京東(09618)跌2.29%報98元，百度(09888)跌0.36%報110.1元，惟網易(09999)升1.51%報168元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此

 

 

其他小米/科技股相關新聞：
專家車品覺：大灣區標準合同是香港作為數據樞紐先決條件
《Ａ股焦點》萬達電影易主復牌一字漲停，王健林售控股權套22億
阿里向Lazada追加注資6.34億美元，加碼東南亞
《中概異動》小米升逾3%突破20天線，現報15.64元

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00658

中國高速傳動

1.160

異動股

01910

新秀麗

29.400

異動股

03939

萬國國際礦業

6.000

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 39,063.01
    -24.37 (-0.062%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,138.03
    +0.95 (+0.018%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,246.90
    -28.04 (-0.172%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.994
變動率︰+4.480%
較港股︰-1.74%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升20.944
變動率︰+2.532%
較港股︰-0.50%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌34.507
變動率︰-2.756%
較港股︰-0.70%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌10.931
變動率︰-4.577%
較港股︰-0.63%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌6.455
變動率︰-3.800%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.645
變動率︰-4.581%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌21.730
變動率︰-5.522%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌13.615
變動率︰-8.131%
精選美股 More
沒有相關資料。
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 12:59 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/03/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 12:59 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 29.400
  • 03939 萬國國際礦業
  • 6.000
  • 08285 森浩集團
  • 0.028
  • 02511 君聖泰醫藥－Ｂ
  • 9.090
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.550
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.100
  • 00700 騰訊控股
  • 276.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.500
  • 00001 長和
  • 39.600
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.790
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.160
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2024 16:41  《盤後部署》恒指兩會期間缺乏方向，美圖展升浪目標3.5元

04/03/2024 12:55  【兩會焦點】本屆人大會議閉幕後不舉行總理記者會，包括未來幾年

04/03/2024 12:51  【兩會焦點】婁勤儉：全國人大圍繞改革抓立法，落實金融體制改革

04/03/2024 17:11  【兩會焦點】黃志祥指撤辣對樓市正面，鄭志剛料帶動交投四至五成

04/03/2024 17:55  【內房困局】碧桂園：將結合境外重組進度考慮向高院申請認可令

04/03/2024 18:04  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

04/03/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】星展降港交所至持有，多行下調百威亞太目標價

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】Swiftonomics引爆星洲，啟示盛事經濟
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

龍年運程：30年河東，30年河西，世界輪流轉！龍年要買甚麼？且看企業全球市值排名
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

中美GDP對比（三）
DIVA CHANNEL
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

清三代琺瑯彩與後仿有何分別？如何眾裡尋它千百度，找到一件雍正本朝的真品？
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

日本藥妝好物分享！RECiPEO降敏保濕面膜、EMAKED育毛睫毛膏、Mytrex迷你按摩槍，CP值高！
人氣文章

Art & Living

《可憐的東西》：Emma Stone全裸演出！從初生女孩到無止境的性探索，揭露文明社會下的女性枷鎖
健康好人生 Health Channel
人氣文章
世界肥胖日 | 2個港人1個肥？逾50%人膽固醇超標、可導致逾200種疾病？關於肥胖5個你不知道的Fat Facts！同場加映：陳志雲、車婉婉分享減肥瘦身經歷 新文章
人氣文章
脂肪肝 ｜ 全球逾三成人有脂肪肝！最新研究：維他命B3或可減低脂肪肝患者死亡率！每天攝取量多少？從食物還是補充劑攝取較好？
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 01:59
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金