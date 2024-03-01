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《午市前瞻》恒指仍有力破百天線 賭收料五一前難超越2月水平

01/03/2024

　　恒生指數半日報16636，升124點或0.8%，主板成交近627億元。恒生中國企業指數報5743，升65點或1.1%。恒生科技指數報3485，升53點或1.6%。


　　恒指三大成交股份依次為美團(03690)、騰訊(00700)及阿里(09988)；美團收報86.5元，升6.7元或8.4%，成交41.29億元；騰訊收報276.8元，跌0.4元或0.1%，成交31億元；阿里收報73.05元，升0.15元或0.2%，成交14.8億元。國指三大成交股份依次為美團、騰訊及阿里。科指三大成交股份依次為美團、騰訊及阿里。

 

(網上圖片)

 

李偉傑：恒指可再破百天線但不容易企穩



　　港股低開後轉升，盤中個別零售消費股飆升，美團(03690)半日升超過7%，貢獻恒指超過50點升幅。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，恒指早前觸及16800後回吐，反映上方阻力較大，恒指短線有望再上試16800，但要企穩仍有一定難度。不過他提到，與上次升破100天線不同，今次100天線所在位置較低，料衝破難度較上次亦低。



2月賭收憧憬已反映  中線可吼金沙



　　澳門政府即將公布2月份賭收，市場憧憬農曆年假帶動賭收有望突破200億澳門元，李偉傑指2月份賭收的確值得期待，料將達到210億澳門元，但大部分憧憬已反映在賭股股價上，未來或要等到五一假前才再有炒作，3月及4月份賭收未必能突破2月高位，預料五一前整體賭股將以橫行整固為主。


　　不過，李偉傑維持看好濠賭股中線表現，因澳門疫後經常舉辦非博彩盛事，加上酒店積極拓展渡假村業務，有望帶動非博彩活動。雖然近期金沙(01928)及銀娛(00027)大興土木令市場有所保留，但中長線變現能力提升後有望帶動盈利，其中金沙較同業落後，建議於50天線約22元水平留意，年底前可挑戰27元。

 

銀娛股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

金沙股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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