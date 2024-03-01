網易季績遜預期仍獲大行唱好，股價調整是入市機會？

內地遊戲公司龍頭網易(09999)昨日(2月29日)收市後公布業績，去年第四季經調整盈利按年增約53%，略遜市場預期升60%；季內淨收入同樣遜預期，按年增7%至271億人民幣，市場預期為281億人民幣。網易績前已炒高，股價今早(1日)借勢調整，曾插逾4%，惟隨著績後繼續獲多間大行唱好，其後跌幅大為收窄，半日僅跌約1.5%，若想吸納應如何部署？

（網易遊戲官網截圖）

上季經調整淨利潤按年增53%收入升7% 全年派息增85%



網易公布，截至2023年12月31日止第四季純利65.82億人民幣，按年升66.5%；每股美國存託股基本盈利10.25元人民幣；派末期息21.597美仙，全年合共派息51.279美仙，按年增84.86%。期內非公認會計準則下，持續經營淨利潤73.79億人民幣，按年增約53.4%。季度收入271.4億人民幣，升7%，當中遊戲及相關增值服務收入209.21億人民幣，升9.6%；有道收入15億人民幣，升1.8%；雲音樂收入20億人民幣，減少16.4%；創新及其他業務收入27.53億人民幣，升12.9%；毛利168.25億人民幣，升27%。



合計全年純利294.17億人民幣，按年升44.6%；每股美國存託股基本盈利45.73元人民幣。期內非公認會計準則下，持續經營淨利潤326.08億人民幣，升43%。淨收入1034.68億人民幣，升7.2%，當中遊戲及相關增值服務淨收入815.65億人民幣，升9.4%；創新及其他業務收入86.47億人民幣，升9.1%；毛利630.63億人民幣，升19.5%。



另集團指，2022年11月17日，公司宣布其董事會批准了一項股份回購計劃，可在公開市場回購總金額不超過50億美元流通在外的美國存託股和普通股。此計劃於2023年1月10日啟動，將在不超過36個月的期限內實施。截至2023年12月31日，在該計劃下公司已購買約720萬股美國存託股，共計約6.44億美元。

《蛋仔派對》春節日活躍用戶突破4千萬 《逆水寒》活躍用戶達1億

網易透露，手遊《蛋仔派對》自2022年上線以來，累計註冊玩家超5億，農曆新年日活躍用戶突破4000萬；《逆水寒》系列憑藉著密集內容以及遊戲活動，活躍用戶達到1億的新里程碑。網易上季在線遊戲貢獻遊戲及相關增值服務分部收入約93.4%，按年增1.6個百分點，上季手遊貢獻在線遊戲淨收入的76.7%，按年增10.3個百分點。

就網易各遊戲推出進度，集團行政總裁丁磊表示，《代號無限大》正按計劃開發，近期將提交版號申請，而《永劫無間》近日取得版號，目前研發進度順利，預期下季上線，至於主打開放世界武俠RPG遊戲《射雕》即將在3月28日測試推出，另有計劃將《蛋仔派對》引進海外市場。



上季網易銷售及市場費用按年增23.6%至42.26億人民幣，管理層指，期內出於市場競爭考慮，故加大推銷力度，而《蛋仔派對》農曆新年日活躍用戶突破4000萬正好反映營銷作用。管理層預計今年營銷費用不會出現「大百分比增長」，強調會嚴控開支，關注投資回報率(ROI) 。

高盛：看到多個催化劑及持續增長動力 股價調整屬入市機會

高盛發表研報指，網易去年第四季收入及經調整淨利潤低於預期，收入表現偏軟歸咎於季節性調整主要遊戲貨幣化，尤其是電腦遊戲收入較預期低6%，而盈利低於預期則由於在騰訊(00700)的《元夢之星》遊戲發布之際，銷售和市場(S&M)的支出較高。網易美股股價在業績公布後下挫4%，這主要是對過高預期的修正，維持「買入」評級和210元的目標價。

高盛又指，遊戲的周期性疲軟主要受季節性因素影響，因遊戲通常發布較少的商業內容，加上暴雪娛樂(Blizzard)的一次性因素影響；儘管S&M費用可能對每股盈利產生一定負面影響，但在《蛋仔派對》上創紀錄的日活躍用戶(DAU)，反映相關費用已經得到回報，而來自《元夢之星》的競爭風險也在逐漸減弱，預示《蛋仔派對》的S&M費用可能會逐步降低。今年看到多個催化劑和可持續的增長動力，包括集團擁有強大的遊戲產品線；渠道轉型和嚴格控制營運支出所帶來的結構性利好，將有助集團利潤率保持健康；及股東回報政策已經超過同行業水平。網易近期股價的調整為投資者帶來具吸引力的入市機會，在監管風險分散的情況下，網易在行業中的份額穩定增長。

滙證：今年產品線依然強勁 花旗：增長前景具防守性

滙證指，儘管網易去年第四季業績未達預期，但市場仍對其持樂觀態度，因為公司在2024年的產品線依然強勁。網易的關鍵遊戲表現並未明顯下滑，遊戲收入的不足是由於第三季到第四季的季節性因素轉弱所致。此外，由於《蛋仔派對》為了抵禦騰訊《元夢之星》的競爭而增加了市場營銷成本，令收入較盈利更遜預期。目前《蛋仔派對》仍錄正回報率，因為其日活躍用戶數和每日總收入比《元夢之星》高出3至5倍，預計能保持領先地位。在監管方面，更多大作獲准和遊戲監管草案被收回，應該對短期增長有利。此外，雖然網易長期以來一直在其遊戲研發過程中應用人工智能(AI)，但它在生成式AI遊戲玩法方面看到更多機會，維持其美股「買入」評級和130美元目標價。

花旗表示，網易去年第四季業績雖不及市場預期，但集團總結2023年的穩健成就，以及邁向更多元遊戲組合的新里程碑。網易今年的遊戲產品線將進一步豐富，《射雕》、《永劫無間》將分別於第一、二季上線。《逆水寒》系列憑藉其低門檻及探索式玩法，用戶數已突破1億人，而《蛋仔派對》的UGC生態吸引2600萬名創作者，並於春節期間每日活躍用戶達4000萬，《巔峰極速》和《灌籃之城王朝》強化整體休閒遊戲類別。將網易2024至2025年收入預測上調3.1%和5.2%，非通用會計準則淨利潤預測上調11.6%和17.9%，以反映新收入貢獻的假設，維持其美股「買入」評級，目標價由131美元上調5.3%至138美元，在宏觀環境不確定下，集團的增長前景具防守性。

大和：將推新遊戲料成短期催化劑 目標價升至220元

大和指，網易去年第四季網上遊戲收入及盈利較市場預期分別低5%及7%，不過季度股息高於該行預期，相信未來將會推出的新遊戲，例如3月底的《射鵰英雄傳》及第二季的《燕雲十六聲》將會成為股價的短期催化劑。網易上季網上遊戲毛利率69.5%，按年升10.4個百分點，主要受惠自家遊戲及非Android分銷渠道的收入貢獻提升，基於其遊戲產品線強勁，已推出遊戲的收入亦穩定，仍看好網易的盈利前景，維持其「買入」評級，目標價由215元升至220元。



美銀證券指，雖然網易去年第四季業績遜預期，但仍對其手機遊戲趨勢及遊戲管道保持樂觀，相信在宏觀不確定性的情況下，仍保持強韌並高於同業。預期網易去年成功拓展遊戲類型，帶來MMO以外的更多增長和潛在的海外機會，又預計《蛋仔派對》在農曆新年期間的良好勢頭將在今年持續。因此，預計今年手機遊戲及遊戲總收入將按年增13%和8%，惟將其2024至2025年每股盈測調低8至9%，目標價由235元降至223元，重申「買入」評級。







溫鋼城：績前炒高短期有回調壓力 可於160元才買第一注

今日《開市Good Morning》節目請來iFAST Global Markets副總裁溫鋼城，他指現時看業績股要留意公布業績前股價是否已炒上，網易績前由140元一直升至180元，代表市場已有資金提前部署，而有些投資者較聰明績前已全部沽出或至少沽出一半先獲利。

（《開市Good Morning》節目截圖）

溫鋼城續指，網易之前為投資者喜愛，於一眾科技股中股價相對跌得少，現時業績不符預期自然乘機食胡鎖定利潤，短期可能有回調壓力，回試100天線約161元或更低都不出奇，但應未致會跌至之前低位130幾元至140元。內地遊戲版號已批得較頻密，而內地遊戲產業位居世界第一，中央應不會頻頻打壓，只不過會限制下未成年人打機鐘數。而網易現時15倍PE(市盈率)，為過去平均估值，160元應會有初步支持，可先買第一注，140至150元之間可再買第二注，可以130元作止蝕。不過，網易是科技股，始終比較波動，要抵受得住震倉。

網易半日跌1.48%收報173.6元，最多曾跌4.59%至168.1元，成交8.08億元。其他科技股普遍隨大市上升，其中美團(03690)飆8.4%報86.5元，阿里(09988)升0.21%報73.05元，京東(09618)升1.57%報90.45元，百度(09888)升1.36%報100.9元，小米(01810)升0.61%報13.3元，惟騰訊跌0.14%報276.8元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此







其他網易相關新聞：

大行報告 | 撤辣後地產股博唔博得過？港交所、網易績後點部署？一表睇明

《外資精點》美銀：網易遊戲業務保持韌性，降目標價至２２３元

《外資精點》滙證：網易上季表現遜預期，惟今年增長前景不變

《外資精點》高盛：網易股價調整屬入市機會，維持目標價２１０元

《外資精點》花旗：網易增長前景具防守性，升美股目標價５％

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解