五一出境遊火熱攜程創上市新高，濠賭股航空股不值博

作為恢復出境遊後的第一個五一假期，今年內地五一黃金周旅客出行需求旺盛，攜程(09961)數據顯示，五一假期內地旅遊市場穩中有增，其中入境遊訂單按年增逾倍。有券商指，OTA(網上旅遊平台)行業景氣向上，出境遊恢復和海外市場拓展將為龍頭貢獻增量。攜程今日(6日)升逾4%高見420.8元，創上市新高，同程旅行(00780)亦升逾3%。另外，澳門公布五一黃金周錄入境旅客60.4萬人次，酒店平均入住率八至九成，但濠賭股連升兩日後，今日普遍回吐。哪類五一概念股較值得吸納呢？

（攜程旅行網截圖）

攜程：五一假期內地旅遊市場穩中有增 入境遊訂單按年增逾倍

今年「五一」旅客出行需求旺盛，多個熱門城市旅客客流量接連突破歷史紀錄。攜程發布《2024「五一」假期旅行總結》數據顯示，五一假期內地旅遊市場在去年同期高位基礎上保持穩中有增的態勢。隨著高鐵等交通基建及景區酒店等文旅設施的完善，中小城市旅遊訂單增長高於一線、新一線城市以及傳統熱門旅遊城市。入出境遊增速高於國內遊，下沉市場增速高於一二線市場，顯示內地旅遊市場開始顯現結構性變化。事實上，伴隨入出境便利化措施的持續落地，中國旅遊與世界的連接更加緊密。攜程數據顯示，五一假期入境遊訂單按年增長105%，免簽政策效應顯著，中國單方面免簽的12國及相互免簽的新加坡、泰國，累計入境遊客按年增長約2.5倍。

另外，從飛豬提供的數據來看，該平台五一假期出境業務量快速增長，出境遊酒店預訂量同比去年增長約1倍；租車自駕遊從國內火到了海外，預訂金額同比去年大增逾3倍；國際郵輪供給快速恢復，郵輪遊迎來大爆發，預訂量同比去年激增逾15倍。奧地利、土耳其、摩洛哥、葡萄牙、埃及、西班牙、巴西等長距離目的地五一假期增速最快，預訂量同比去年平均增長達4倍。去哪兒平台數據亦顯示，五一期間國際機票、酒店預訂量均創歷史新高。

同程：三線及以下城市酒店預訂量倍增 國泰君安：OTA行業景氣向上

另同程旅行發布《2024「五一」假期旅遊消費報告》顯示，在五一假期期間，內地三線及以下城市的酒店預訂熱度按年增長超過100%。預訂熱度最高城市依次為重慶、北京、上海、成都、深圳、廣州、杭州、西安、長沙及蘇州。今年5月1日，內地火車票預訂量創下單日歷史新高，京滬、廣深、京津、成渝以及長三角各大核心城市之間的高鐵線路預訂量尤為突出。

文化和旅遊部發布數據則顯示，今年五一假期，全國文化和旅遊市場總體平穩有序。經文化和旅遊部數據中心測算，全國內地旅遊出遊合計2.95億人次，按年增長7.6%，按可比口徑較2019年同期增長28.2%；內地遊客出遊總花費1668.9億元人民幣，按年增長12.7%，按可比口徑較2019年同期增長13.5%。

國泰君安指，OTA(網上旅遊平台)行業處於景氣向上，格局改善，利潤率提升的正循環，且出境遊恢復和海外市場拓展將為龍頭貢獻增量。交銀國際則指，OTA受益於細分需求及出行結構變化，考慮出境恢復，攜程利潤仍有上調空間。

澳門五一黃金周錄入境旅客60.4萬人次 酒店平均入住率八至九成

澳門治安警公布，內地五一黃金周5天(5月1-5日)累計298.9萬人次經澳門各口岸出入境，旅客佔123.7萬人次，當中入境旅客60.4萬人次，主要經關閘口岸，其次是港珠澳大橋和橫琴口岸。雖然人流看似不少，但天公不作美，黃金周期間澳門遭遇多日陰雨天氣，氣象局甚至3年來首度發出「黑雨警告」，有旅遊區商戶指生意額同比大跌三至四成，期望當局協助中小企發展線上銷售業務。不過亦有北區工商團體指影響難免但生意額有小幅上升，希望當局優化區內交通。

另據《澳門日報》報道，有澳門旅遊業人士總結假期表現時表示，今個五一假期料日均客量符合政府預期，酒店平均入住率八至九成，房價平穩。

（銀娛旗下「澳門銀河」網頁截圖）

首個琴澳旅遊團今抵澳門 七天內可多次往返兩地

值得一提，國家移民管理局進一步便民利企出入境管理六項政策措施今日起實施，首個「琴澳旅遊團」今日上午通關赴澳門。參加「琴澳旅遊團」的內地居民獲簽發的是琴澳旅遊專用往來澳門團隊旅遊簽注，團友入境澳門後，7天內可以「團進團出」方式經橫琴口岸多次往返橫琴與澳門。



橫琴粵澳深度合作區旅遊協會會長祝杰表示，該措施將促進人員便捷流動，推動琴澳深度融合、聯動發展，助力旅遊業提速發展，帶動澳門和橫琴的旅遊消費，為跨境旅遊市場注入新活力，有利於高水平建設橫琴國際休閒旅遊島，支持澳門世界旅遊休閒中心建設。另澳門旅遊業議會會長胡景光表示，五一假期過後迎來「團進團出」琴澳多次往返的新政策，相信能刺激團隊遊數量。從首季的旅客數據來看已恢復至2019年的八成多，隨著日後有不同政策支持，希望今年整體客量水平能追上2019年。

五一假期全國出入境人次增35% 民航日均發送旅客較疫前增11%

另外，國家移民管理局公布，今年五一假期全國邊檢機關846.6萬人次中外人員出入境，較去年同期增長35.1%，單日出入境通關最高峰出現在5月3日，達180.1萬人次。其中內地居民出入境476.8萬人次，較去年同期增長38%；港澳台居民出入境291.9萬人次，較去年同期增長20.8%；外國人出入境77.9萬人次，較去年同期增長98.7%。

中國民航局公布，2024年5月1日至5月5日，全國民航累計發送旅客997.1萬人次，日均199.4萬人次，比2019年勞動節假期日均增長11.1%；累計保障航班85986班，日均17197班，比2019年日均增長7.4%。

黃偉豪：旅遊平台股較濠賭股值博 首選攜程回至400元邊可吸

（黃偉豪）





中薇證券研究部執行董事黃偉豪表示，在一眾五一黃金周相關股中，旅遊平台股比濠賭股更值得吸納，雖然全面復常後內地民眾恢復外遊熱情，但未必要去澳門，出國旅遊需求可能更大，就算要去澳門，旅遊模式也有轉變，愛參加如演唱會等非博彩活動，對博企來說回本期較慢。而旅遊平台股首選攜程，其股價每於創新高後出現一些調整，可待回至400元邊才吸納，只要不跌穿50天線約367元問題不大。同程旅行也可考慮，但其股價較攜程落後是因基本面稍差，攜程主要可預訂酒店及機票，同程則主要預訂火車票，同程可先上望此前高位22.55元，同樣不跌穿50天線約20元可續持有。除濠賭股外，亦不建議吸納中資航空股，因油價仍處於高位，航空公司的成本壓力仍大。



攜程今日升4.18%收報419.2元，同程旅行亦升3.55%報21.85元。部分旅遊相關股亦上升，中國中免(01880)升0.36%報69.25元，復星旅遊文化(01992)升0.74%報4.06元。濠賭股方面，銀娛(00027)跌0.13%報37.45元，金沙升0.25%報20.3元，美高梅(02282)跌1.61%報14.66元，永利澳門(01128)跌0.77%報7.72元，澳博(00880)跌3.97%報2.9元，新濠(00200)跌4.32報6.2元。至於航空股，國航(00753)升1%報4.03元，南航(01055)升1.37%報2.95元，東航(00670)升1.98%報2.06元。





（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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