港股 | 午市前瞻 | 恒指有望迫近兩萬大關 追中特估首選電訊股中電信

恒生指數半日報18859，升321點或1.7%，主板成交逾939億元。恒生中國企業指數報6679，升118點或1.8%。恒生科技指數報3936，跌11點或0.3%。



恒指三大成交股份依次為建行(00939)、港交所(00388)及騰訊(00700)；建行報5.61元，升0.33元或6.2%，成交67.89億元；港交所報283.6元，升18元或6.8%，成交36.11億元；騰訊報370元，升0.2元或不足0.1%，成交32.74億元。國指三大成交股份依次為建行、騰訊及中移動(00941)；中移動報73.8元，升3.2元或4.5%，成交28.17億元。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里(09988)及美團(03690)；阿里報77.8元，升1元或1.3%，成交19.2億元；美團報117.8元，跌0.1元或不足0.1%，成交16.76億元。

(中電信網頁截圖)

曾永堅：恒指勢破19000上望19700

昨日收市後有報道指，內地考慮減免內地個人投資者通過港股通投資香港上市公司，在取得股息紅利時所需繳納的20%所得稅，以避免內地與香港重複徵稅的情況。報道指，相關計劃的草案已上報有關監管機構。



雖然是否最終實施及施行日期仍存變數，但消息刺激港股今早勁升。港交所(00388)高開逾3%後一度擴大升幅至約7%；高息股份獲資金激烈追捧，內銀、內險、中資電訊等多個中特估板塊全面拉升，相反，低息或無息的科技股及汽車股早市普遍捱沽。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，上述消息如落實，有助激發北水需求，以目前勢頭而言，恒指甚有可能挑戰19700重要技術關口。





港股大漲小回反映長線基金增持

曾永堅又提到，在剛過去的五一北水停止流入期間，港股仍錄得日均逾千億元大市總成交，表明外資在北水缺席下仍願意主動吸納港股。除此之外，近期港股升勢呈大漲小回，為典型長線基金入市增持的表現，反映除了對沖基金平淡倉帶動外，最有實力的長線基金都在增持港股，升勢與早前已截然不同。



他強調，4月底中央政治局會議各市場表明內地對內房去存量問題的關注，為市況改善的一大轉捩點，重建外資對中國政府穩定經濟的信心，為港股升幅提供巨大支持。





電訊股受經濟周期影響較少



曾永堅指，中特估概念自出現後，利好作用一直都未被消化，因為這是中央針對資本市場的重要改革，陸陸續續有更多國企股份宣布未來將提高派息比率，與中特估概念一致，提升市場對中特估的投放意欲。加上市場預期美國今年將開始減息，股息高於美國息口的股份自然更受青睞。

芸芸高息中特估之中，曾永堅推薦電訊股，因為未來減息周期展開，金融等板塊都容易受經濟周期影響，而電訊股受經濟周期影響較少，料長線值博率更高。他又指出，中特估必須持有以年計才可享其高息特點，故三大電訊股之中，他推薦走勢較落後的中電信(00728)，長線較佳的買入位為4.5元，加上其積極發展雲業務，預計將受惠於AI熱潮。

中電信股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

建行股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

平保股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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