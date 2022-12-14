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《午市前瞻》恒指後市觀望聯儲局政策立場 鐵塔國營項目盈利有限

14/12/2022

　　恒生指數半日收報19730，升134點或0.69%，主板成交747.91億元。恒生中國企業指數報6716，升61點或0.92%。恒生科技指數報4225，升2點或0.06%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988)；騰訊控股收報324.6元，升6.2元或1.95%，成交36.35億元；美團收報182.8元，升3.8元或2.12%，成交22.31億元；阿里巴巴-SW收報89.8元，升1.45元或1.64%，成交18.25億元。恆安國際(01044)升5.34%，收報39.45元，成交1.03億元。阿里健康(00241)跌8.69%，收報7.99元，成交14.41億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

 

(中國鐵塔網頁截圖)

 

連敬涵：聯儲局鴿派立場推升恒指


　　美國11月份通脹進一步放緩，年升幅7.1%低於預期及前值，隔晚美股小幅收高，對港股刺激作用不大，恒指維持19500上下爭持。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，市場已預期聯儲局將於今晚宣布加息0.5厘，因應通脹進一步放緩，市場更期待聯儲局主席鮑威爾會後聲明會更加鴿派，如有更鴿派言論，將對美股及港股有更大刺激作用，屆時恒指才有望再戰20000大關。


中鐵塔升幅或難以維持


　　中國鐵塔(00788)與三大國有電訊商簽訂5年鐵塔租用協議，其中與中移動(00941)明年日常關連交易預計上限金額達1000億人民幣，中國鐵塔上午曾急升超過20%。連敬涵指消息短期對中鐵塔股價有刺激作用，但急升後料有不少蟹貨出籠，未持有者不宜過分期待，不排除升幅轉眼即逝，而市場上亦另有更值得留意股份。


　　連敬涵提到中國鐵塔並非嶄新業務，市場熟悉其運作，而且國營項目帶來盈利有限，預計消息利好作用難持久，建議投資者宜審慎看待。 

 

受惠於三大電訊商加持，中國鐵塔今早曾飊逾兩成。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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