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《午市前瞻》商湯現價可買但不宜重倉 百度業績有希望現價可收集

21/02/2023

　　恒生指數半日收報20679，跌207點或0.99%，主板成交565.08億元。恒生中國企業指數報6981，跌81點或1.16%。恒生科技指數報4204，跌107點或2.49%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報365.2元，跌11.8元或3.13%，成交41.84億元;阿里巴巴-SW收報96.9元，跌2.5元或2.52%，成交21.73億元;美團收報141.4元，跌4.4元或3.02%，成交19.29億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

 

(商湯網頁截圖)

 

李偉傑：港股難言調整完成

 

　　恒指繼續於20800至21000附近爭持，因業績期觀望氣氛濃厚，令大市成交較為疏落。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，儘管近期恒指多次跌穿20800後均見反彈，惟是否調整完畢言之尚早。近期缺乏好消息，市場正觀望各方消息，包括聯儲局會議紀錄及港股業績等。市場正留意美元會否維持強勢，若保持強勢將對港股不利，預料會議紀錄公布前，港股將維持膠著。

 

AI概念帶動商湯百度，惟觀望盈利能力


　　商湯(00020)經歷四連跌後見反彈，李偉傑指，商湯反彈主要源於富時羅素將其納入中國區域指數，近期商湯在市場上的認授性增加，亦開始出現商湯的期權，如此有望擴大股份的資金流，並有利股價發展。但他提到，商湯仍未算錄得盈利，未來須觀望公司在AI推進方面能帶來多大的盈利，故目前仍不宜重倉商湯，但現價2.5元亦不失為較值得收集的水平。


　　另一AI概念股百度(09888)將於明日公布2022年全年業績，近期股價主要沿20天線上落，李偉傑指百度第三季業績已大幅改善，預計第四季將會進一步改善甚或有驚喜，現價140至142元可逐步收集，但仍以中長線部署為主，因為「文心一言」仍未落地，可帶來的收入仍要觀望，未來可觀望無人駕駛概念及ChatGPT概念對百度的影響。

 

商湯近日在50日線見支持，今早曾上3.6%。 (經濟通HV2報價系統截圖)

 

百度2月7日大升後回調整固，現仍於20日線爭持。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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