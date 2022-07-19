黃瑋傑：藥明生物發盈喜後不宜追 料廿天線具支持力

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑





內地房地產「斷供潮」持續發酵，據報內地擬為爛尾樓業主提供還貸緩衝期，銀行暫時擱置對業主暫停支付房貸的司法追訴，緩衝期內的信用評分不受影響，措施能化解今次危機？藥明生物(02269)發盈喜，預期上半年多賺35－37%，對股價有多利好？科技股上日（18日）顯著反彈，行業錄逾30億元資金淨主動買入。資金積極掃科技股，意味市場已消化負面消息？

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