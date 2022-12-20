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黃師傅：調整市下擴容對港交所刺激作用微　315元以下始買入

20/12/2022

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　互聯互通範圍即將雙向擴大，意味可供北水買賣的股票範圍及數量增加，港交所(00388)成最大受惠者？人民銀行今早9時15分將公布年內最後一期貸款市場報價利率LPR，如何影響港股？北京當局指出，群眾的藥物需求仍然緊張，惟已趨穩向好；加上，部分地區推出布洛芬等退燒藥限購限價措施，醫療股短期易跌難升？

 

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