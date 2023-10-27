  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

香港迪士尼樂園與藍十字攜手呈獻魔雪奇幻之旅

27/10/2023

 

 

香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）隆重宣布與藍十字（亞太）保險有限公司（藍十字）成為新的度假區聯盟夥伴（藍十字為友邦保險控股有限公司之子公司）。充滿魔幻魅力的遊樂設施，「魔雪奇幻之旅 — 由藍十字呈獻」位於全球首個及最大型的 《魔雪奇緣》主題園區——魔雪奇緣世界，將帶領賓客踏上一場奇妙旅程，身歷其境前往冰雪皇宮探訪愛莎女王。

香港迪士尼行政總裁莫偉庭表示：「魔雪奇緣世界將成為香港的必到景點，全面提升本地的旅遊玩樂體驗，吸引更多來自世界各地的粉絲及旅客訪港。香港迪士尼及藍十字均一直對香港社區的需要和喜好有深切的理解，並致力提供一流的順暢體驗。」

藍十字首席執行官謝佩蘭表示：「我們很高興與香港迪士尼攜手呈獻魔雪奇幻之旅。正如《魔雪奇緣》俘虜了全球家庭和年輕世代的心，藍十字過去 50 多年來一直是本港家庭和年輕人值得信賴 的選擇。」

她續指：「藍十字一直是客戶的可靠夥伴和顧問，提供多元化的醫療及一般保險產品和服務，包括家居及旅遊保險。這次與香港迪士尼合作，體現了藍十字的服務理念，與我們承諾為客戶帶來歡樂、興奮和無憂體驗不謀而合。」

 


位於香港迪士尼樂園的魔雪奇幻之旅是一趟注滿音樂和歡樂、適合一家大小的愉快小船旅程。愛莎女王首次向環球賓客開放冰雪皇宮，這個她初次解放自己冰雪魔力的地方。賓客從港口出發，將會見到人見人愛的雪人小白、馴鹿斯特、基斯 托夫，以及皇室姊妹安娜和愛莎。

伴隨耳熟能詳的《魔雪奇緣》電影歌曲「Do You Want to Build a Snowman?」、「Let It Go」，賓客將乘坐小船悠然穿越北山，見證愛莎施展強大的冰雪魔法，衝進阿德爾港。

香港迪士尼精心設計了投影、燈光和視聽媒體等特效，務求讓賓客置身於《魔雪奇緣》的場景，經歷一趟奇妙非凡的冒險旅程。

華特迪士尼幻想工程（亞洲）高級監製焦雅欣表示：「香港迪士尼的魔雪奇幻之旅採用了全球最先進的Audio-Animatronics®發聲機械人，讓一眾角色從未如此栩栩如生，為賓客帶來身臨其境的體驗。」

華特迪士尼幻想工程執行創意總監鄧杜文 (Michel Den Dulk) 表示：「魔雪奇幻之旅讓賓客全情投入歡樂的節慶氣氛，既有愛莎女王的冰雪魔力，又溫馨動人又讓人會心微笑的場景，也有迷人 炫目、震撼人心的時刻，定必為賓客帶來奇妙難忘的體驗。」

返回最Hit資訊

相關資料 - 

異動股

異動股

01310

香港寬頻

3.450

異動股

09626

嗶哩嗶哩－Ｗ

113.300

異動股

00772

閱文集團

26.700

更多最Hit資訊

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01310 香港寬頻
  • 3.450
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 113.300
  • 00772 閱文集團
  • 26.700
  • 00881 中升控股
  • 19.740
  • 01942 馬可數字科技
  • 1.800
股份推介
  • 02020 安踏體育
  • 91.650
  • 目標︰$110.00
  • 02331 李寧
  • 27.550
  • 目標︰$35.00
  • 03899 中集安瑞科
  • 6.940
  • 目標︰$7.60
  • 00576 浙江滬杭甬
  • 5.980
  • 目標︰$6.943
  • 03896 金山雲
  • 2.650
  • 目標︰$3.11
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 302.600
  • 00001 長和
  • 40.850
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.850
  • 00005 滙豐控股
  • 58.200
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 15.240
報章貼士
  • 01088 中國神華
  • 24.550
  • 目標︰$26.00
  • 03998 波司登
  • 3.170
  • 目標︰$4.00
  • 06690 海爾智家
  • 23.250
  • 目標︰$25.65
熱炒概念股
即時重點新聞

03/11/2023 16:24  《盤後部署》恒指萬八關在望，金沙中國成功築底料先試26元

03/11/2023 17:36  聯交所料下調股票印花稅稅率最早本月17日實施

03/11/2023 15:36  【香港政情】新一份財政預算案明年2月28日發表

03/11/2023 17:42  滙控:絕大部分於股東周年大會投票的股東均支持滙豐策略

03/11/2023 16:01  《本港樓市》中原CCL連跌3周共2.1%，今年倒跌1.98%

03/11/2023 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流入１１﹒５８億元，買快手沽中移動

03/11/2023 08:19  【大行炒Ｄ乜】香港寬頻績後普被降目標價，小米獲大行看好

03/11/2023 10:18  《嚟緊炒Ｄ乜》流感肆虐，三葉草生物小注買博見１﹒５銀

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》進博會周日開幕，算力晶片研發有突破，國安部斥唱空
人氣文章

新聞>財經熱話

【收市短打】恒指收升逾430點，劍指50天線難度高？（有片）
人氣文章

新聞>財經熱話

友邦第三季新業務價值創新高獲大行唱好，股價急彈可以點部署？
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

投資詐騙 | 名人投資廣告有機會是詐騙！有人誤信帖文下載虛假投資App被呃$600萬！守網者教2 Steps減社交平台虛假投資帖文 + 11個虛假投資App公開
人氣文章

職場女王．張慧敏 Alison

職場女王Son姐 | 出差claim公數7宗罪！請客食飯變請朋友？津貼包哪些個人物品？
人氣文章

健康解「迷」

北上按摩 | 港男呻深圳按腳被挑出22粒雞眼逾千元埋單！哪些人最易生雞眼？醫生教3招除厚繭
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

面部撥筋初體驗！一次面部撥筋，能美白、提拉、通經絡？撥筋和刮痧有甚麼不同？
人氣文章

時裝延想．Nadia Tang

新手媽媽該如何為寶寶選衣服？5大初生嬰兒時尚服裝品牌推介：靈動剪裁、有機紡織認證，CP值高！
人氣文章

Art & Living

The Collectible Art Fair：首個以香港藝術家為主的展覽，逾300件作品推動本地藝術！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
心臟病 | 出現這些痛症可能是心臟病徵兆？針灸加中藥，保持經絡暢通，臟腑陰陽平衡有助預防
人氣文章
大閘蟹來源 | 內地奸商草酸洗劣質蟹，食用可致重金屬中毒！賣蟹專家教揀蟹：要睇3大特徵！中醫分享6大進食禁忌
人氣文章
膝痛 | 天氣突然轉冷膝頭痛發作！物理治療師：4個有效緩解痛楚方法
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/11/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/11/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/11/2023 20:26
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/11/2023 17:26
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事03/11/2023
《神州經脈》進博會周日開幕，算力晶片研發有突破，國安部斥唱空
人氣文章財經熱話03/11/2023
【收市短打】恒指收升逾430點，劍指50天線難度高？（有片）
人氣文章財經熱話03/11/2023
友邦第三季新業務價值創新高獲大行唱好，股價急彈可以點部署？
人氣文章香港要聞03/11/2023
德勤料政府本財年赤字1316億，財政儲備降至7000億水平
人氣文章國際動態03/11/2023
耶倫：中美經濟脫勾不現實，不會迫亞洲國家選邊站
人氣文章FOCUS03/11/2023
【FOCUS】營收縮水瑕不掩瑜，蘋果軟硬實力猶在
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet chill賞你】「Realising Our New Central Harbourfront x AI 企劃」 星級禮遇

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

萬聖節特輯！靈靈法帶你睇蘭桂坊風水！邊間Club最易有豔遇？要增強桃花運要著呢個顏色嘅衫！│港古仔

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金