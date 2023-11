香港迪士尼樂園與藍十字攜手呈獻魔雪奇幻之旅

香港迪士尼樂園度假區(香港迪士尼)隆重宣布與藍十字(亞太)保險有限公司(藍十字)成為新的度假區聯盟夥伴(藍十字為友邦保險控股有限公司之子公司)。充滿魔幻魅力的遊樂設施,「魔雪奇幻之旅 — 由藍十字呈獻」位於全球首個及最大型的 《魔雪奇緣》主題園區——魔雪奇緣世界,將帶領賓客踏上一場奇妙旅程,身歷其境前往冰雪皇宮探訪愛莎女王。



香港迪士尼行政總裁莫偉庭表示:「魔雪奇緣世界將成為香港的必到景點,全面提升本地的旅遊玩樂體驗,吸引更多來自世界各地的粉絲及旅客訪港。香港迪士尼及藍十字均一直對香港社區的需要和喜好有深切的理解,並致力提供一流的順暢體驗。」



藍十字首席執行官謝佩蘭表示:「我們很高興與香港迪士尼攜手呈獻魔雪奇幻之旅。正如《魔雪奇緣》俘虜了全球家庭和年輕世代的心,藍十字過去 50 多年來一直是本港家庭和年輕人值得信賴 的選擇。」



她續指:「藍十字一直是客戶的可靠夥伴和顧問,提供多元化的醫療及一般保險產品和服務,包括家居及旅遊保險。這次與香港迪士尼合作,體現了藍十字的服務理念,與我們承諾為客戶帶來歡樂、興奮和無憂體驗不謀而合。」



位於香港迪士尼樂園的魔雪奇幻之旅是一趟注滿音樂和歡樂、適合一家大小的愉快小船旅程。愛莎女王首次向環球賓客開放冰雪皇宮,這個她初次解放自己冰雪魔力的地方。賓客從港口出發,將會見到人見人愛的雪人小白、馴鹿斯特、基斯 托夫,以及皇室姊妹安娜和愛莎。



伴隨耳熟能詳的《魔雪奇緣》電影歌曲「Do You Want to Build a Snowman?」、「Let It Go」,賓客將乘坐小船悠然穿越北山,見證愛莎施展強大的冰雪魔法,衝進阿德爾港。



香港迪士尼精心設計了投影、燈光和視聽媒體等特效,務求讓賓客置身於《魔雪奇緣》的場景,經歷一趟奇妙非凡的冒險旅程。



華特迪士尼幻想工程(亞洲)高級監製焦雅欣表示:「香港迪士尼的魔雪奇幻之旅採用了全球最先進的Audio-Animatronics®發聲機械人,讓一眾角色從未如此栩栩如生,為賓客帶來身臨其境的體驗。」



華特迪士尼幻想工程執行創意總監鄧杜文 (Michel Den Dulk) 表示:「魔雪奇幻之旅讓賓客全情投入歡樂的節慶氣氛,既有愛莎女王的冰雪魔力,又溫馨動人又讓人會心微笑的場景,也有迷人 炫目、震撼人心的時刻,定必為賓客帶來奇妙難忘的體驗。」