城門隧道和獅子山隧道分別於本月21日及28日起實施「易通行」

運輸署今日宣布，城門隧道和獅子山隧道將分別於5月21日及5月28日上午5時起實施「易通行」，屆時駕駛者可直接駛過收費廣場，透過「易通行」繳交隧道費，毋須停車或排隊付款。



為配合實施「易通行」，城門隧道一帶將於本周末(20日)晚上11時30分起分階段實施臨時交通措施。城門隧道來回方向將由5月21日凌晨4時30分至5時全線封閉，以便進行關閉收費亭設施，以及更改交通標誌和道路標記等工作。現場會加設交通標誌和道路標記，指示駕駛者。受影響的三條通宵巴士路線及一條專線小巴路線將改經大圍隧道、沙田嶺隧道及尖山隧道。經城門隧道來往荃灣及沙田的的士乘客請選乘市區的士。



至於獅子山隧道，臨時交通安排將於5月27日晚上10時起實施。獅子山隧道來回方向及龍翔道來回方向往獅子山隧道的支路將由5月28日凌晨4時30分至5時全線封閉。受影響的五條通宵巴士路線及六條專線小巴路線將改道行駛。



另外，運輸署提醒，「易通行」實施後曾使用青沙管制區(尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道)而未繳交隧道費的車主會於過隧道後的第7個工作天收到電子通知，提示他們必須在過隧道後的14個工作天內繳交隧道費。

撰文：經濟通採訪組

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