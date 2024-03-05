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預算案| 唐英年：發債非妖魔可補足資金，西九不會一次過推地

05/03/2024

．唐英年表示，以發債補足短中期資金可以接受

．他認為發債不是妖魔，而是在政府營運上有一定需要

．唐英年稱，政府經常性開支在過去數年大增，財政負擔大了，因此需要需要增加收入

 

 

曾任財政司司長的唐英年表示，以發債補足短中期資金可以接受，他自己任內亦曾發債而且非常受歡迎，他認為發債不是妖魔，而是在政府營運上有一定需要。

 

　　全國政協常委唐英年表示，按照基本法規定，財政司司長有責任確保政府量入為出，力求收支平衡，對於新一份財政預算案提出今年發債1200億元，曾任財政司司長的唐英年表示，以發債補足短中期資金可以接受，他自己任內亦曾發債而且非常受歡迎，他認為發債不是妖魔，而是在政府營運上有一定需要。

 

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*政府需坦白讓市民感到受尊重*


　　至於本港是否出現結構性財赤，唐英年稱，政府經常性開支在過去數年大增，財政負擔大了，但卻遇上樓市下行周期，由於經常性開支不能減少，因此需要需要增加收入。他舉例指，自己2004年首份《財政預算案》在毋須記名點票下獲得通過，最重要是政府需要坦白和公開與市民對話，讓市民感到受尊重。


*23條立法是特區憲制責任*


　　身兼西九文化區管理局主席的唐英年又指，西九的資金鏈明年年中就會斷裂，很多合約都未能簽訂，因此今年年中就需要就財務方案作出決定，目前仍在等待政府就方案作回應，假如西九可以推售土地融資，他也不會一次過推售全部土地，形容只要「豆腐切一細塊」，就已經足夠西九營運和支薪，強調不會推倒樓市。唐英年指，西九並無還款能力，因此不能發債券融資。


　　另外，唐英年指出，基本法23條立法是特區憲制責任，必須要做，不相信企業或金融界會因為國家安全法例而不能好好利用香港的平台，亦不感到立法將直接打擊香港。他希望23條立法有前瞻性，毋須日後作太多修改優化。

撰文：經濟通採訪組

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