樓市 | 政府據報擬推劏房登記制，取締劣質劏房

．據本地傳媒引述消息報道，政府計劃推行劏房登記制度，以在限定時間內取締「劣質劏房」

．當局會訂定劏房的最低面積，業主可在指定期限內糾正「劣質劏房」

．預料當局8月向特首李家超提交建議，有機會在10月《施政報告》公布措施

去年10月《施政報告》宣布成立的「解決劏房問題」工作組近日與不同政黨和團體見面。據本地傳媒引述消息報道，政府計劃推行劏房登記制度，以在限定時間內取締「劣質劏房」，當局會訂定劏房的最低面積，業主可在指定期限內糾正「劣質劏房」，預料當局8月向特首李家超提交建議，有機會在10月《施政報告》公布措施。

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報道提及，據悉當局現階段較傾向訂定單位最低面積，因若訂定最低人均面積，當局無法統計實際居住人數。為減輕影響現時劏房戶，據悉政府日後會給予業主較長時間糾正違規項目，舉例一個單位同時有符合及不合標準的劏房，前者可續租，不合標準者會給予充裕時間改善，其間若改動輕微，住客毋須遷出。

撰文:經濟通採訪組

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