全運會 | 楊德強：全運會研單車賽港珠澳大橋舉行，馬拉松賽道考慮跨越港深

．首次由粵港澳三地合辦的全國運動會，明年11月舉行，香港承辦劍擊和單車等8個項目

．全運會統籌辦公室主任楊德強接受《星島日報》訪問時表示，正研究在港珠澳大橋上演單車公路賽，但需要考慮橋面風速、路線規劃、安全等問題

首次由粵港澳三地合辦的全國運動會，明年11月舉行，香港承辦劍擊和單車等8個項目。全運會統籌辦公室主任楊德強接受《星島日報》訪問時表示，正研究在港珠澳大橋上演單車公路賽，但需要考慮橋面風速、路線規劃、安全等問題。

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至於馬拉松賽事，他指考慮到運動員健康、通風效果和救援等安排，不會在大橋上舉行，將在港深兩地另覓地方，有信心可以處理好跨境安排。他補充，香港早於1992年與深圳合辦「港深馬拉松」，現時科技先進，有信心跨境安排不是大問題。



楊德強稱，統籌辦正與國家體育總局、廣東省當局和澳門體育局，就比賽的賽則、賽程、選手住宿和交通等安排協調，現時距離全運會開幕仍有一年多時間，相信有足夠時間。至於門票及電視轉播安排，楊德強說，會盡快向公眾交代，期望屆時市民齊齊為運動員打氣。



他又表示，今次以大灣區名義舉辦綜合性運動會，有助香港發展體育精英化、盛事化，爭取未來舉辦更大型的國際賽事。

撰文:經濟通採訪組

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