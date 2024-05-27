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垃圾徵費 | 政府：暫緩垃圾收費8月1日實施日期

27/05/2024

．政務司副司長卓永興公布，暫緩垃圾收費8月1日實施，但未有公布最新具體實施日期

．卓永興指，從先試先行收回的意見中，七至八成市民反對如期實施

 

政務司副司長卓永興公布，暫緩垃圾收費8月1日實施，但未有公布最新具體實施日期。卓永興指，從先試先行收回的意見中，七至八成市民反對如期實施；政府未來將增加回收配套、進行公眾教育，以及研究優化垃圾收費計劃，並於2025年中，向立法會小組匯報政府工作進度、市民參與度，以及政府看法。

 

　　政務司副司長卓永興公布，暫緩垃圾收費8月1日實施，但未有公布最新具體實施日期。卓永興指，從先試先行收回的意見中，七至八成市民反對如期實施；政府未來將增加回收配套、進行公眾教育，以及研究優化垃圾收費計劃，並於2025年中，向立法會小組匯報政府工作進度、市民參與度，以及政府看法。

 

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*大部分市民對垃圾收費仍有很大保留*

　　卓永興出席立法會的聯席會議時指，先行先試計劃顯示，垃圾收費操作繁複，大部分住宅樓宇無善用指定袋，情況在先行先試後半段更為明顯，垃圾棄置量和市民處理垃圾的習慣無大轉變，而且清潔工的工作量大增，餐飲業和院舍亦反映經營成本因而上升。


　　卓永興指出，不同調查研究顯示，大部分市民對垃圾收費仍有很大保留，社會回收文化根基不足，回收網絡覆蓋有限，現時法例罰則亦產生政府增加收費的錯覺，影響社會對措施的認同；措施亦令清潔工的工作量大增，而且本港經濟復原速度未如預期般快速和強。

 

*謝展寰：繼續推廣回收減廢，將向公屋住戶每月派20個指定袋*

 

　　環境及生態局局長謝展寰發言指，就現時收到的反應所指，香港現時並不適合推行垃圾徵費，但政府的初心沒有變，會繼續推廣回收及減廢。政府會加速擴大廚餘回收能力，目標在一年內增加一倍智能廚餘機，此外亦會在未來一年設100個廚餘回收點，並將綠在區區的回收點由200個增至800個，以及延長綠在區區的時間。



*向公屋住戶免費派指定袋，為期半年*


　　謝展寰表示，政府亦會推行減廢回收約章計劃，向願意參加的私人屋苑派發指定袋，參與大廈必須有物業管理，向住戶提供回收設施。政府會由6月1日起向全港公共屋邨住戶每月派發20個免費指定袋，為期六個月，希望市民可以20個免費指定袋掉垃圾，毋須再用其他膠袋，由於相關措施僅為宣傳教育，故清潔工毋須改變現行清潔方式。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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