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【香港政情】林鄭：兩屆政府展開交接　政府架構重組待李家超同意

10/05/2022

　　行政長官林鄭月娥行會前見記者，她表示，周一（9日）與李家超會面，兩屆政府交接正式展開，已成立候任行官辦公室。由今起至6月30日，有需要行政長官關心的事項，周日（8日）已將律政司及政策局所提交資料送到候任行政長官。第二，本屆所提出的政府架構重組，會等到第六任行政長官同意，才能爭取立法會支持，正等待李家超對三司十五局方案是否有意見，未知道7月1日重組後的架構如何，故未能提供文件。

 

（政府新聞網）


三司十五局涉3000萬經常性開支


　　在政府架構重組方面，林鄭稱已提交具體時間表予下任行政長官，望下星期在行政會議討論。工作估計涉及改常秘名稱、增人事編制等，料三司十五局會涉及3000萬元經常性開支。


第二階段社距措施5月19日落實

 

（政府新聞網）


　　林鄭表示，在穩控疫情方面，現每日個案徘徊在200至300宗，周一數字更達近日最低。她指有效繁殖率及即時患病率有波動，但幅度不令人擔心，停留在低水平，不影響早前公布的社交距離措施，5月19日第二階段社交距離措施將會落實。她預料將於6月下旬實施第三階段放寬社交距離措施，並傾向在寬鬆環境慶祝回歸25周年。


　　林鄭又回應現時要與內地推動免檢疫通關，有何條件和障礙，她說去年特區政府與內地部門商討通關，當時內地方面的要求之一，是本港要維持一段時間內，沒有本地感染個案。她說如果現時要再推動與內地通關，首要工作是同內地再確認，有關要求是否仍為通關的前提。


保就業收14萬僱主申請涉23億


　　保就業計劃已收14萬僱主申請，今日4.5萬名僱主將獲通知，連同臨時失業支援，將會撥款23億元。


撰文：經濟通採訪組

 

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