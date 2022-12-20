【香港政情】李家超：明日起赴京述職 將反映市民冀與內地通關

行政長官李家超在出席行會前見記者，他稱周三（21日）將啟程前往北京述職，周六（24日）下午返港。他說，會向國家領導人詳細報告香港現時的情況，包括經濟狀況、政治環境，以及管控疫情方面的實際情況等，有細節會再公布。

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被問到會否向中央爭取恢復免檢疫通關、農曆新年前會否有好消息。李家超表示，香港市民關心與內地通關，正常往來，相信是普遍的聲音，將會如實向領導人反映，中央亦非常了解本港實際情況及市民的長期希望。



香港區旗不正確涉外交事務



烏克蘭國防部日前在網上發布影片感謝52個「國家」時，出現一面黑色底紫荊花旗幟。李家超在出席行會前回答記者提問時指，有關區旗不正確涉外交事務，已就相關事件向外交部駐港特派員公署溝通，將會以外交途徑處理。



對於政府擬就加強規管眾籌活動立法，李家超指，希望透過諮詢找出最適合的方法處理，現行法例在規管網上眾籌活動有很多空洞的地方，因此必須就空洞的地方設有力的管制方法。



釋法要依照內地法律法規，期待中央作決定



政府早前就壹傳媒黎智英聘請英國御用大律師提請全國人大釋法，李家超表示，中央駐港三個機構已表示支持，港澳辦也發新聞稿表示支持，強調要按內地法律法例來進行，期待中央盡快作出決定。



期望Google找方法確保傳達正確訊息



李家超又表示，移除「香港國歌」錯誤搜尋結果，符合Google公司政策，會接觸Google要求跟進。李家超指Google的政策表明，會按法律原因移除搜尋結果，而顯示錯誤國歌涉及侮辱國歌行為，可能違反國歌法；另外Google亦表示會移除錯誤或誤導資訊，明顯應包括錯誤國歌的搜尋結果。



他強調，Google如果有方法仍不移除錯誤結果，就需要清楚解釋，期望Google找方法確保傳達正確訊息。

撰文：經濟通採訪組

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