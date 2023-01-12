【大行炒D乜】科技股返嚟喇！大行齊升目標價
12/01/2023
【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情
12/01/2023
【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情
更多大行報告
12/01/2023
11/01/2023
10/01/2023
09/01/2023
06/01/2023
05/01/2023
04/01/2023
03/01/2023
30/12/2022
延伸閱讀
12/01/2023 16:13 恒指高收78點報21514，比亞迪收升逾5%，碧服挫逾6%
12/01/2023 12:29 【通關復常】高鐵事隔3年後復運，一文看清乘車流程等注意事項
12/01/2023 14:01 【風水指數】中信里昂:恒指兔年11月見頂，旺石油及科技板塊
12/01/2023 13:10 《本港樓市》啟德跑道區4A1住宅項目命名啟德海灣，擬首季推售
12/01/2023 11:59 花旗料本港今年GDP增長3%，6月底恒指目標24000點
12/01/2023 17:46 【北水炒Ｄ乜】淨流出２４﹒２２億元，買比亞迪沽騰訊
12/01/2023 08:33 【大行炒Ｄ乜】多行調升科技股目標；摩通降小鵬、零跑目標及評級
06/01/2023 17:04 《嚟緊炒Ｄ乜》時代天使就快加對翼，飛升目標可見２６０銀
12/01/2023 16:38 《財資快訊》美電升報７﹒８１２６，美元兌人幣軟報６﹒７５５３
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/01/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/01/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/01/2023 18:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/01/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|生財有道12/01/2023
【港元定存】工銀亞洲分階段港元定存平均年息率降至4.64厘
|中國故事12/01/2023
《神州經脈》CPI符預期PPI遜色 人幣攀至五月高 A場回升
|財經熱話12/01/2023
比亞迪擬大舉進軍印度市場再飆半成 股神愈沽愈要買？
|財經熱話12/01/2023
【風水指數】中信里昂：恒指兔年11月見頂 旺石油及科技板塊
|香港要聞12/01/2023
【通關復常】高鐵事隔3年後復運 一文看清乘車流程等注意事項
|大行報告12/01/2023
【大行炒D乜】科技股返嚟喇！大行齊升目標價
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰