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港股 | 蕭猷華：恒指下站看19600點

05/05/2024

　　《套期保值》港股氣勢如虹，恒指連升9日，從4月19日的低位16044點，至上周五（3日）收巿，累升逾2400點；此外，如果由今年低位14794點計起，累升超過24%，技術性進入牛市，而且恒指亦升穿250天牛熊分界線。展望最快本周，10天、20天平均線也會升穿250天線，出現黃金交叉利好訊號，確認港股由熊轉牛。

 

港股 | 蕭猷華：恒指下站看19600點

(iStock)


　　外圍方面，美國公布就業數據，4月失業率由3.8%升至3.9%，非農新增職位增加17.5萬份，此外，2月及3月新增職位經修正後，合共減少2.2萬份；4月工資增長按年升3.9%，低於3月的4.1%。勞工市場放緩，工資增長減慢，提升減息機會。筆者認為4月就業數據是非常利好股市的訊號，但都需要持續觀望。近期國際油價，以及汽油、食品價格有回落跡象，如果情況持續，通脹有望下降。
　
　　誠然，港股已轉勢，突破了18400點阻力，即16000點至17200點橫行通道的一倍升幅，下一目標，順理成章看19600點，即大型頭肩底的一倍量度升幅。

 

信誠證券投資服務董事　蕭猷華

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