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消息指港人才清單增至50項專業，涉醫療專業建築業

16/05/2023

　　消息指，政府今日將公布擴大「香港人才清單」，由目前13項專業增加至50項。新清單中，包括醫療專業，如醫生、牙醫、護士等；建築業專業工種如測量師、土木工程師、水電專家；以及有利推動香港中西文化交流中心發展的專才。


　　僱主如引入相關專才，可獲豁免市場供應測試，即直接提出申請，而無需證明本地招募困難。申請人經評核後，可享有「優秀人才入境計劃」的入境便利，即在「綜合計分制」下獲得30分額外分數，成功申請者在來港前無需事先在港獲得聘用，並可攜同受養人來港定居。


　　政府在2018年制訂首份香港人才清單，當局稱為更有效及聚焦地吸引高質素人才，以配合香港經濟高增值及多元化的發展。於2021年檢討後，清單現涵蓋13項專業，屬香港經濟發展當前至中期最需要的人才，如精算師、資深金融科技專才、創新及科技專家、造船師、創意產業及表演藝術專才等。


　　人才清單所列的專業，展示香港最需要並合資格透過「一般就業政策」、「輸入內地人才計劃」及「優秀人才入境計劃」獲得入境便利的人才。

 

撰文：經濟通採訪組

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