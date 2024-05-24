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BigBang | 傳BIGBANG前成員勝利擬來港定居，政府︰無接獲有關申請

24/05/2024

．網傳韓國天團BIGBANG前成員勝利移民香港，其後更陸續有傳媒報道指勝利擬來港定居，並提及香港政府的人才入境計劃

．港府發言人昨天(23日)表示，特區政府並沒有接獲該名人士就任何人才入境計劃的簽證申請，特此澄清

 

BigBang | 傳BIGBANG前成員勝利擬來港定居，政府︰無接獲有關申請

 

　　網傳韓國天團BIGBANG前成員勝利移民香港，其後更陸續有傳媒報道指勝利擬來港定居，並提及香港政府的人才入境計劃，港府發言人昨天(23日)表示，特區政府並沒有接獲該名人士就任何人才入境計劃的簽證申請，特此澄清。政府相關部門會按行之有效的機制，在審批人才入境計劃的申請時嚴格把關，確保只有合資格人士的申請獲批。

 

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　　政府指，現時南韓國民可免簽證訪港逗留不超過90天。


　　勝利投資的夜店於2019年被爆出暴力、販毒、性侵及賄賂警察等醜聞，其後勝利被判囚1年6個月，直至去年2月刑滿出獄。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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