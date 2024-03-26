23條 | 馬俊文傳未能提早出獄，23條生效後首例

．馬俊文煽動分裂國家罪成判囚5年，消息指，他原定昨天出獄，但因新修訂的監獄規則而不獲減刑、要繼續服刑

．是基本法23條生效後首例

．懲教署表示，不會就個別個案作出評論

「第二代美國隊長」馬俊文煽動分裂國家罪成判囚5年，消息指，他原定昨天出獄，但因新修訂的監獄規則而不獲減刑、要繼續服刑，是基本法23條生效後首例。懲教署表示，不會就個別個案作出評論。

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馬俊文在2020年反修例示威中多次叫「港獨」口號，被裁定煽動分裂國家罪成，判監5年9個月，他上訴得直、減刑至5年。馬俊文在塘福懲教所服刑，消息指，他在獄中行為良好，獲扣減三分一刑期，原定昨天刑滿出獄，但因為維護國家安全條例收緊獲釋條件而未能出獄。



維護國家安全條例上周六(23日)生效，其中修訂了監獄規則第69條，訂明因危害國家安全罪而服刑的人，除非獲懲教署署長信納減刑而不會不利國家安全，否則不獲減刑，而為免生疑問，不論該刑罰是否在法例生效之前、當日或之後判處，條款亦適用。



懲教署指，不會就個別個案作出評論。懲教署署長會根據法例賦予的權力執行有關條文，會依照相關法律考慮個案的實際情況及所有相關因素，包括在囚人士的申述、相關在囚人士的個案，確保所有個案獲公平處理。

撰文:經濟通採訪組

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