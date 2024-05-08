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日圓 | 被指應對日圓貶值失策，植田和男慘被首相「照肺」

08/05/2024

．日本央行行長植田和男應對日圓貶值的方式受到批評，外媒分析指，他近期的言論過於謹慎，未對日圓發揮任何支撐作用，導致美元兌日圓持續走高

．日本政府為此可能需要補鑊，儘快鞏固上周干預措施的成效

 

日圓 | 被指應對日圓貶值失策，植田和男慘被首相「照肺」

　　日本央行行長植田和男應對日圓貶值的方式受到批評，外媒分析指，他近期的言論過於謹慎，未對日圓發揮任何支撐作用，導致美元兌日圓持續走高。日本政府為此可能需要補鑊，儘快鞏固上周干預措施的成效。

 

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　　報道指，植田周二（7日）與首相岸田文雄會面後，對貨幣政策的表態轉強。他於周三上午在國會表示：「匯率對經濟和通脹會產生重大影響，視這些波動而定，可能需要採取貨幣政策應對措施。」


　　分析認為，植田的言論向金融市場暗示，日本央行可能加息。這似乎調整了他針對日圓的發言基調。批評者認為，他上月發表的溫和言論，導致日圓在匯市遭到拋售，日圓一度跌破160關口，為34年來首次。

 

撰文：經濟通國金組

 

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