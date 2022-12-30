進口遊戲再獲批版號騰訊獲大行唱好 回至咩位可再吼？

國家新聞出版署近日公布新一批網絡遊戲版號審批結果，其中進口遊戲再次獲批為市場帶來驚喜，有大行指這標誌中國遊戲監管環境改善，騰訊(00700)是今次最大贏家。騰訊昨日(29日)逆市曾升約3%創逾5個月高位，今日(30日)曾再升逾2%，但半日幾乎平收，看來股價是時候抖一抖，隨著監管有鬆綁跡象，不知回至咩位可再吼呢？

(騰訊美國洛杉磯辦公室，截自騰訊網頁媒體資料庫視頻資料)

騰訊6款遊戲版號獲批 時隔年半再發進口遊戲版號

國家新聞出版署周三(28日)發布12月國產網絡遊戲、2022年進口遊戲版號，涉及84款國產遊戲、45款進口遊戲。據了解，當中6款遊戲來自騰訊，包括《寶可夢大集結》、《無畏契約》、《重生邊緣》等，另網易(09999)也有5款遊戲上榜。值得留意，內地是自2021年6月以來首次批出進口遊戲版號。

瑞銀：標誌中國遊戲監管改善 騰訊是今次最大贏家



瑞銀發表研究報告指，是次舉動為中國遊戲的監管環境從去年下半年及今年上半年的低谷中有所改善的另一個重要標誌。在該批進口遊戲中看到了數個正面跡象，當中包括獲批遊戲的質量較此前批的遊戲明顯提升等，應該會好於市場預期，而高質量進口遊戲授權審批的恢復和本地授權數量及質量的提高，對於網絡遊戲監管來說屬正面訊號。而騰訊是今次進口遊戲獲批的最大贏家，共有3款進口遊戲獲批，均是質量最高的產品，可為騰訊未來帶來增長動力。

高盛則指，進口遊戲再次獲批為市場帶來利好驚喜，當中騰訊戰術射擊大作《無畏契約》亦獲批。今次騰訊獲批的遊戲在質量和數量上都有明顯提升，為行業釋出積極訊號，預計投資者將更期待Honor of Kings World、APEX Mobile、Naraka Mobile等騰訊及網易的大作於明年獲得版號。

中金：對騰訊遊戲業務擔憂或緩解 目標價升至406元

另中金認為，騰訊所獲版號緩解了市場對於進口版號發放不確定性的擔憂，而現時版號發放節奏正常化，或對未來遊戲業務的擔憂有所緩解，從收入來看，預計騰訊遊戲流水在短期內仍然承壓，但配合當前的版號正常化節奏，預計新遊內容未來或將逐步落地，對於騰訊遊戲可持續增長能力仍然有信心。另騰訊早前宣布視頻號將於明年起向商家收取技術服務費，電商變現進度加快，預期有助推進視頻號商業化生態進一步發展，相信電商業務可與內循環廣告相輔相成，成為收入增長重要引擎，目標價由379元上調7%至406元，予「跑贏行業」評級。



光大證券國際產品開發及零售研究部則指，近年內地監管部門對網絡遊戲及內容管控不斷加強，對遊戲業帶來重大衝擊，不過官媒《人民網》近期發文指遊戲產業對國家布局具重要意義，值得重視及深度挖掘相關潛在價值，同時內地今年上半年開始重啟遊戲版號後，國家新聞出版署至今發放了7次，共計468個遊戲版號，但數量較去年減少六成。版號發放收緊，意味各大手戲公司將更珍惜獲得版號機會，聚焦於核心項目發展。綜合內媒對各家手遊公司版號儲備情況來看，約20家中港上市的公司儲備了接近200款遊戲產品，當中只有約三分一獲得了版號，騰訊及網易等公司居前，中手游(00302)的版號也儲備充裕，料明年將有多款新品集中上線。





溫鋼城：若企穩330元或升至350元 惟待回至308元買較佳



iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，騰訊股價現升至高位不排除會抖一抖，因已到了本年最後一個交易日，可能有人會先沽出鎖定利潤，騰訊應會整固後再升，20天線316元可能會穿一穿，但若企穩330元，有機會升至350元，如想買入待跌至308元較佳，但最多只可炒至4月底，始終科技股在如此高債息周期及市場動盪下較為不利，候低買較穩陣，騰訊股價亦已有些少背馳。

總結騰訊今年表現，2月10日曾隨大市升至486元高位，但自美國3月開始加息市場動盪，騰訊也隨其他科技股反覆下挫，再加上自6月尾受大股東Naspers逐步減持消息困擾，騰訊曾於10月25日跌至198元，惟其後有關消息逐漸消化，疊加大市攀升及集團持續回購，股價終重上300元，惟以全年計，騰訊在ATMJ(騰訊、阿里、美團及京東)中只排第三，全年累跌約24%，今日半日則跌0.06%收報335元，最多曾升2.57%高見343.8元。其他手遊股則仍有炒作，網易升3.95%報115.7元，心動公司(02400)升9.56%報22.35元，中手游升6.79%報1.73元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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