  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

進口遊戲再獲批版號騰訊獲大行唱好　回至咩位可再吼？

30/12/2022

　　國家新聞出版署近日公布新一批網絡遊戲版號審批結果，其中進口遊戲再次獲批為市場帶來驚喜，有大行指這標誌中國遊戲監管環境改善，騰訊(00700)是今次最大贏家。騰訊昨日(29日)逆市曾升約3%創逾5個月高位，今日(30日)曾再升逾2%，但半日幾乎平收，看來股價是時候抖一抖，隨著監管有鬆綁跡象，不知回至咩位可再吼呢？

 

 (騰訊美國洛杉磯辦公室，截自騰訊網頁媒體資料庫視頻資料)

 

騰訊6款遊戲版號獲批　時隔年半再發進口遊戲版號

 

　　國家新聞出版署周三(28日)發布12月國產網絡遊戲、2022年進口遊戲版號，涉及84款國產遊戲、45款進口遊戲。據了解，當中6款遊戲來自騰訊，包括《寶可夢大集結》、《無畏契約》、《重生邊緣》等，另網易(09999)也有5款遊戲上榜。值得留意，內地是自2021年6月以來首次批出進口遊戲版號。

 

瑞銀：標誌中國遊戲監管改善　騰訊是今次最大贏家


　　瑞銀發表研究報告指，是次舉動為中國遊戲的監管環境從去年下半年及今年上半年的低谷中有所改善的另一個重要標誌。在該批進口遊戲中看到了數個正面跡象，當中包括獲批遊戲的質量較此前批的遊戲明顯提升等，應該會好於市場預期，而高質量進口遊戲授權審批的恢復和本地授權數量及質量的提高，對於網絡遊戲監管來說屬正面訊號。而騰訊是今次進口遊戲獲批的最大贏家，共有3款進口遊戲獲批，均是質量最高的產品，可為騰訊未來帶來增長動力。

 

　　高盛則指，進口遊戲再次獲批為市場帶來利好驚喜，當中騰訊戰術射擊大作《無畏契約》亦獲批。今次騰訊獲批的遊戲在質量和數量上都有明顯提升，為行業釋出積極訊號，預計投資者將更期待Honor of Kings World、APEX Mobile、Naraka Mobile等騰訊及網易的大作於明年獲得版號。

 

中金：對騰訊遊戲業務擔憂或緩解　目標價升至406元

 

　　另中金認為，騰訊所獲版號緩解了市場對於進口版號發放不確定性的擔憂，而現時版號發放節奏正常化，或對未來遊戲業務的擔憂有所緩解，從收入來看，預計騰訊遊戲流水在短期內仍然承壓，但配合當前的版號正常化節奏，預計新遊內容未來或將逐步落地，對於騰訊遊戲可持續增長能力仍然有信心。另騰訊早前宣布視頻號將於明年起向商家收取技術服務費，電商變現進度加快，預期有助推進視頻號商業化生態進一步發展，相信電商業務可與內循環廣告相輔相成，成為收入增長重要引擎，目標價由379元上調7%至406元，予「跑贏行業」評級。


　　光大證券國際產品開發及零售研究部則指，近年內地監管部門對網絡遊戲及內容管控不斷加強，對遊戲業帶來重大衝擊，不過官媒《人民網》近期發文指遊戲產業對國家布局具重要意義，值得重視及深度挖掘相關潛在價值，同時內地今年上半年開始重啟遊戲版號後，國家新聞出版署至今發放了7次，共計468個遊戲版號，但數量較去年減少六成。版號發放收緊，意味各大手戲公司將更珍惜獲得版號機會，聚焦於核心項目發展。綜合內媒對各家手遊公司版號儲備情況來看，約20家中港上市的公司儲備了接近200款遊戲產品，當中只有約三分一獲得了版號，騰訊及網易等公司居前，中手游(00302)的版號也儲備充裕，料明年將有多款新品集中上線。

溫鋼城：若企穩330元或升至350元　惟待回至308元買較佳


　　iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，騰訊股價現升至高位不排除會抖一抖，因已到了本年最後一個交易日，可能有人會先沽出鎖定利潤，騰訊應會整固後再升，20天線316元可能會穿一穿，但若企穩330元，有機會升至350元，如想買入待跌至308元較佳，但最多只可炒至4月底，始終科技股在如此高債息周期及市場動盪下較為不利，候低買較穩陣，騰訊股價亦已有些少背馳。

 

　　總結騰訊今年表現，2月10日曾隨大市升至486元高位，但自美國3月開始加息市場動盪，騰訊也隨其他科技股反覆下挫，再加上自6月尾受大股東Naspers逐步減持消息困擾，騰訊曾於10月25日跌至198元，惟其後有關消息逐漸消化，疊加大市攀升及集團持續回購，股價終重上300元，惟以全年計，騰訊在ATMJ(騰訊、阿里、美團及京東)中只排第三，全年累跌約24%，今日半日則跌0.06%收報335元，最多曾升2.57%高見343.8元。其他手遊股則仍有炒作，網易升3.95%報115.7元，心動公司(02400)升9.56%報22.35元，中手游升6.79%報1.73元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02137

騰盛博藥－Ｂ

7.450

異動股

02313

申洲國際

88.650

異動股

01797

新東方在綫

51.650

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02137 騰盛博藥－Ｂ
  • 7.450
  • 02313 申洲國際
  • 88.650
  • 01797 新東方在綫
  • 51.700
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 38.350
  • 02197 三葉草生物－Ｂ
  • 2.600
股份推介
  • 01811 中廣核新能源
  • 2.710
  • 目標︰$2.85
  • 00302 中手游
  • 1.730
  • 目標︰$1.67
  • 00700 騰訊控股
  • 335.000
  • 目標︰$386.00
  • 01725 香港航天科技
  • 6.030
  • 目標︰--
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.470
  • 目標︰$0.60
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 335.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 86.750
  • 01769 思考樂教育
  • 1.630
  • 00388 香港交易所
  • 338.200
  • 00001 長和
  • 47.300
報章貼士
  • 00823 領展房產基金
  • 57.150
  • 目標︰$60.00
  • 00941 中國移動
  • 51.500
  • 目標︰$58.70
  • 01888 建滔積層板
  • 8.550
  • 目標︰$10.00
熱炒概念股
即時重點新聞

30/12/2022 12:07  港股高開低走，恒指半日高收161點報19903，網易收升4%

30/12/2022 11:00  【回顧展望－經濟重啟】恒指明年料呈雙底回升，快手冀變回紅底股

30/12/2022 12:09  【賣地計劃】發展局下午4時30分公布明年首季賣地計劃

30/12/2022 09:39  【通關在望】港鐵:已為通關作準備，復運3日前開售高鐵車票

30/12/2022 12:01  【新冠感染】李家超:已指示團隊與日本當局聯繫，支援受影響港人

30/12/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４０﹒０１億元，買騰訊沽中移動

30/12/2022 08:14  【大行炒Ｄ乜】中金升騰訊至４０６元，交銀國際升合景泰富至買入

23/12/2022 16:43  《嚟緊炒Ｄ乜》騰盛博藥研發進展理想，股價料輕易上試２０銀

30/12/2022 12:01  《財資快訊》美電升報７﹒７９７８，美元兌人幣軟報６﹒９５７６

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》專家指今收高19800成關鍵 中生製藥仍可入手？
人氣文章

新聞>財經熱話

【科指反彈】網易曾升逾4%　短線炒波幅值博？
人氣文章

新聞>財經熱話

【回顧展望－經濟重啟】恒指明年料呈雙底回升 快手冀變回紅底股
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

樓價指數連挫半年 11月按月跌3.3%逾5年低
人氣文章

著數速遞

港鐵大抽獎 | 贏388張全年免費車票！即時知抽獎結果！同埸加映：入手兔年賀年車票大年初一任搭港鐵（附登記抽獎詳情）
人氣文章

健康快車．石鏡泉、吳國雄

中招後遺症和調理
DIVA CHANNEL
人氣文章

Travel & Dining

聖誕節要約閨密打卡談心！4款超吸引美妝護膚聯乘下午茶推薦！精緻打卡鹹甜點，還有精美禮品帶回家！
人氣文章

Beauty

具格調又不張揚的奢華香氛品牌，以香氣溫柔療癒生活，突顯個性！
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

趁又到聖誕！到處感受濃厚節日氣氛！Hong Kong Xmas 勝在有燈飾及巿集！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
本年度愛情年終總結：你張成績單是滿分、合格，還是交白卷，需重考？
人氣文章
流感高峰注意！外邪入侵易誘發病毒性心肌炎！中醫3種提升正氣食療推介：飲呢款雪梨茶補肺益氣
人氣文章
告別2022！今年做過甚麼呢？為2023年好好生活吧！今期素食譜：黑豆肉桂麵包卷
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/12/2022 13:20
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/12/2022 13:21
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/12/2022 13:20
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/12/2022 13:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話30/12/2022
《午市前瞻》專家指今收高19800成關鍵 中生製藥仍可入手？
人氣文章財經熱話30/12/2022
【科指反彈】網易曾升逾4%　短線炒波幅值博？
人氣文章財經熱話30/12/2022
【回顧展望－經濟重啟】恒指明年料呈雙底回升 快手冀變回紅底股
人氣文章大行報告30/12/2022
【大行炒D乜】中金升騰訊目標至$406　再有券商捧領展
人氣文章開市Good Morning30/12/2022
溫鋼城料下月初港股偏弱　廿天線為好淡分水嶺
人氣文章財經熱話30/12/2022
【虛幣世界】Gemini就息口產品遭起訴，加密貨幣微升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金