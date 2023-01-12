林家亨：油價今年或重上每桶100美元水平 首選中海油

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

油價連日造好，紐約期油連升5日，油價自低位反彈逾一成，加上中海油(00883)公布2023年經營策略，增加油氣淨產量目標4-7%不等，預計今年油價將會回升至80美元水平，憧憬原油量價齊升，油股值得部署？煤炭股上日(11日)炒上，綜合多個利好因素，煤炭股重拾上升動力不遠矣？新能源車龍頭Tesla(TSLA)擬於印尼設廠，每年增產100萬量，惟內地近日以減價去庫存，增產減價或對其他新能源車造成威脅？

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