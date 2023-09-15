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【夜經濟】國慶煙花滙演將發放逾3萬枚煙花，預算1800萬元

15/09/2023

　　今年國慶煙花匯演，將於下月1日晚上9時在維港上空上演，是自2018年以來首次復辦，國慶煙花滙演由文化體育及旅遊局統籌，香港電訊(06823)及富衛保險聯合贊助。活動整體預算約為1800萬元。

 

第一幕：煙花欣躍、齊賀國慶

 

　　今年煙花匯演主題為「富興百業賀國慶，盈聚慧城耀香江」，寓意在國慶日透過煙花匯演，祝福百業興旺，創建更美好的未來。匯演歷時23分鐘，由3艘躉船及6艘小浮船，在9個發放點發放逾3萬枚煙花。滙演共分為8幕，其中第一幕的「心心『雙』印」圖案、第二幕的「洋紫荊」及第六幕的「紅色五角星」，將會是今次滙演的焦點特色，而第五幕出現的彩色繡球煙花，更加是首次在港展示，單一煙花爆發後，會呈現出環形、螺旋及冠環等多個造型，相信可以為市民帶來連串驚喜。

 

香港電訊董事總經理許漢卿（左）及富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅（右）

 

　　香港電訊集團董事總經理許漢卿表示，滙演不單能將歡樂帶給全港市民，與眾同樂，亦同時響應政府的「香港夜繽紛」活動，刺激夜間經濟，並向社區注入活力和生氣，鞏固香港作為國際盛事之都的地位。

 

　　富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅表示，在祝願2023國慶煙花滙演圓滿成功的同時，期待著與市民大眾共賞精彩奪目的煙花滙演，歡度國慶。

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

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