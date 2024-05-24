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樓市 | 傳大型銀行收緊舊樓及村屋按揭，經絡料影響相對輕微

24/05/2024

．市傳有大型銀行收緊舊樓及村屋按揭

．經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，銀行審批住宅按揭一般會綜合多方面考量，對於不同物業種類、樓齡、流通量、借貸人職業背景、國籍以及息口等因素，按揭審批的取態都會有所不同

 

樓市 | 傳大型銀行收緊舊樓及村屋按揭，經絡料影響相對輕微

 

　　市傳有大型銀行收緊舊樓及村屋按揭。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，銀行審批住宅按揭一般會綜合多方面考量，對於不同物業種類、樓齡、流通量、借貸人職業背景、國籍以及息口等因素，按揭審批的取態都會有所不同。加上，現時按揭業務資金成本一直高企，銀行基於成本及邊際利潤以及風險管理等因素，不定期改變其按揭業務策略，而舊樓及村屋市場成交量較少，影響相對輕微。據悉，該大型銀行不至於完全暫停批核舊樓及村屋的按揭申請。

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　　曹德明又表示，銀行審批舊樓及村屋按揭較其他住宅物業需時，為了順利申請按揭，建議買家預留更多時間處理按揭事宜，而每間銀行針對不同類型物業的估價及取態都會有所不同，建議貨比三家，並尋找大型專業的按揭中介協助配對。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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