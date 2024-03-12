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23條| 曾鈺成：草案煽動條文中文版有改進空間

12/03/2024

．立法會前主席曾鈺成在報章撰文指，《基本法》23條立法的草案中，煽動條文的中文版有改進空間

．認為英文版本意思更清楚，中文版有改進空間，把立法原意準確表達

．「公眾利益」作為免責辯護理由標準清晰易明

 

立法會前主席曾鈺成在報章撰文指，《基本法》23條立法的草案中，煽動條文的中文版有改進空間。曾鈺成提到，條例草案把「煽動意圖」，寫成「意圖引起特區不同階層居民間或中國不同地區居民間的憎恨或敵意」，認為英文版本意思更清楚，中文版有改進空間，把立法原意準確表達。

 

　　立法會前主席曾鈺成在報章撰文指，《基本法》23條立法的草案中，煽動條文中文版有改進空間。曾鈺成提到，條例草案把「煽動意圖」，寫成「意圖引起特區不同階層居民間或中國不同地區居民間的憎恨或敵意」，認為英文版本意思更清楚，中文版有改進空間，把立法原意準確表達。

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*「危害國安」定義或需進一步釐清*


　　草案就「境外勢力」定義新增「國際組織」，曾鈺成指留意到坊間質疑「境外勢力」定義範圍劃得太闊，令人覺得「生人勿近」，但他認為非所有「境外勢力」都是魔鬼，只要跟「境外勢力」合作做正當合法的事，便不會構成罪行。


　　他續指，「危害國安罪行」的定義採用「枚舉法」，即列出本港法律所界定危害國安的罪行，以及23條草案與國家秘密相關罪行，惟認為定義對評估披露某項資料會否危害國安的幫助不大，或要進一步釐清。



*「公眾利益」作為免責辯護理由標準清晰易明*


　　至於國家秘密相關罪行，條例草案就「國家安全」採用內地國安法定義，使用「人民福祉」和「重大利益」等字眼，曾鈺成認為若以普通法草擬條文，需要釋義，但本港法律不宜為全國性法律用語釋義，若法庭審理案件時要解釋定義，或要涉及特別程序。


　　但他認為在免責辯護方面，條例草案回應了公眾諮詢時不少人提出的建議，引入門檻很高的「公眾利益」抗辯理由。條文對使用這抗辯理由的標準，有清晰易明的規定，已在維護國家安全與保障新聞和出版自由之間，已取得合理平衡，應為各方接受。

 

撰文：經濟通採訪組

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