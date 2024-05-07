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成交增加IPO市場回暖，港交所獲券商唱好，可趁股價調整吸納？

07/05/2024

　　港股連升10日後，今日(7日)終見回軟，但仍遠離250線牛熊線約17500點之上，成交維持逾千億元。若大市上行趨勢不變，加上成交仍活躍，港交所(00388)料最受惠。另新股市場漸見回暖，港交所早前公布的季績亦好過預期，獲券商唱好，或可趁此番隨大市調整吸納。

 

 （資料圖片）

 

港股十連升昨成交達1445億元　港交所季績勝預期獲大行唱好


　　踏入今年第一季，港股走勢疲弱，期內恒指見52周低位，港股每日平均成交金額按年下跌22%至994億元。因此，港交所今年首季營業額下降4.2%至52.01億元，盈利下降12.9%至29.7億元。不過，自從4月19日中證監公布5項資本市場對港合作措施後，恒指一反頹勢，連升10日，創下6年來港股最長升市。除了恒指繼續向上，近日成交金額也大幅上升，以昨日(6日)為例，成交金額接近1445億元。成交金額上升，最直接受益非港交所莫屬。

 

　　值得一提，雖然港交所首季盈利倒退近13%，但仍勝預期，績後獲多間大行唱好，其中高盛指，由於投資收益增加，港交所首季每股盈利表現勝預期。考慮到首季業績表現及4月至今的日均成交額，預期全年投資收益以及市場交投將有所增加，維持「買入」評級，目標價由325元升至330元。美銀指，港交所首季交易費和盈利表現優於預期，維持「買入」評級及290元目標價，以反映與內地的聯繫持續擴大。野村稱，港交所首季收入和盈利好過預期，主要來自投資收益，將目標價由322.28元升至324.31元，評級「買入」。

 

國泰君安：港股投融資活躍度有望提升　予港交所目標價430元

 

　　近日續有券商唱好港交所，其中國泰君安維持港交所目標價430元，續予「增持」評級。該行認為，中證監公布對香港合作措施且預計美國降息周期方向不改，港股市場投融資活躍度有望提升，帶動港交所收入增長，維持公司2024至2026年盈測，料營業收入達222億、243億和269億元，淨利潤達131億、147億及166億元。

 

　　另大華繼顯上調港交所評級至「買入」，目標價由262元升至285元，指對其盈利前景更加樂觀，因日均成交額復甦令人鼓舞，而且在比預期更長的高利率環境下，淨利息收入具有韌性，將港交所2024至2026年盈利預測分別上調6.7%、1.4%及1.6%。而公司首季盈利為29.7億元，較該行預期高出6.7%，主要由於較好的外部投資組合收益、倫敦金屬交易所交易費較高，以及較低的折舊與攤銷(D&A)費用，但部分被較高的營運成本所抵銷。

 

A股新股活動放緩內地企業轉戰港股　逾90家企業排隊上市


　　另方面，港股IPO回暖之風漸起。隨著A股新股活動放緩和上市門檻提高，部分內地企業陸續轉戰港股。《21世紀經濟報道》據Wind統計指，截至今年4月26日，已有94家企業排隊申請香港上市，其中包括不少明星企業，例如蜜雪冰城、地平線、訊飛醫療等。而最近一周(4月28日至5月4日)，有11家公司遞交上市申請，包括美的集團、龍蟠科技、華芢生物、曹操出行、優迅醫學等。其中美的集團繼去年10月底之後再次遞表，截至4月30日收盤，美的在A股的總市值為4867億元人民幣。如能成功在港股上市，公司將實現「A+H」兩地上市，並有望成為年內最大IPO。


　　格上理財研究員畢夢姌指，隨著A股新股活動放緩和提高上市盈利門檻，部分未盈利企業有可能轉戰港股IPO市場，原因是港股市場具有更加靈活和包容的上市制度，能夠接納不同類型的企業，並且具備較高的國際化和市場化程度，能夠為企業提供更多的融資機會和吸引全球投資者的關注。未來三季度美國如果降息，可能引導資金流向香港市場，這對於香港IPO市場的反彈將起到利好作用。

黃瑋傑：受惠大市上行成交活躍　若升穿270元上望280元  

 

成交增加IPO市場回暖，港交所獲券商唱好，可趁股價調整吸納？

（黃瑋傑）

 

　　輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，近期港股有外資流入，主要因中國經濟開始見到有改善，且港股估值很低，再加上在全球股票基金中，內地及香港股市相對歷史配置比例仍屬偏低。現時投資者對港股看法已轉為樂觀，或可升至19600點。若大市持續上行，加上成交仍活躍，港交所可受惠。事實上，股價往往走在業績、事件及經濟等前面，港交所反彈力度已很久沒見過如今輪那麼強，由4月低位212.2元彈至近270元，足足升了兩成幾。以往大市上升都只屬技術性反彈，都未能持久，就算升市也欠缺成交，故港交所往往跑輸大市，今次則明顯不同，港交所股價與大市同步甚至稍稍跑贏大市，暫被250天線(約270元)所阻，若升穿270元，下一目標可定於280元。但若升不穿270元，並掉頭回落跌穿260元，有貨宜先行沽出。

 

　　港交所今日跌1.26%收報266元，成交12.16億元。恒指跌98點或0.53%，收報18479點，成交1134.24億元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此


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