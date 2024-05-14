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自由行 | 李家超：新增8自由行城市為港每年帶來30萬旅客及12億消費額

14/05/2024

．李家超預計，自由行8個城市每年將有30萬名旅客訪港，為港帶來12至15億元消費額。

．運輸及物流局和機管局會帶領和推動航空公司，加強往來香港和這8個城市的航班服務，又會與港鐵和其他本地公共交通營運商，密切留意遊客出行的需求和模式，確保高鐵跨境服務及本地公交服務的承載力

 

李家超表示，是次新增8個個人遊城市措施有多層意義，將為本港經濟增添龐大動力。他指去年透過個人遊計劃來港的旅客佔整體內地訪港旅客六成，而新增的8個城市均是省會城市，共有3800萬人口，去年GDP達2.8億元人民幣，相信納入自由行城市，有助推動香港酒店、餐飲及零售業。他預計，這8個城市每年將有30萬名旅客訪港，為港帶來12至15億元消費額。

　　對於中央宣布新增8個個人遊城市，行政長官李家超出席行會前見記者表示，感謝中央對香港支持，積極考慮特區政府建議，在3個月內兩度擴展個人遊城市，令城市數目增加到59個，增幅超過兩成。

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　　李家超表示，是次新增8個個人遊城市措施有多層意義，將為本港經濟增添龐大動力。他指去年透過個人遊計劃來港的旅客佔整體內地訪港旅客六成，而新增的8個城市均是省會城市，共有3800萬人口，去年GDP達2.8億元人民幣，相信納入自由行城市，有助推動香港酒店、餐飲及零售業。他預計，這8個城市每年將有30萬名旅客訪港，為港帶來12至15億元消費額。

*鼓勵業界發掘新旅遊資源*

　　李家超又指，運輸及物流局和機管局會帶領和推動航空公司，加強往來香港和這8個城市的航班服務，又會與港鐵(00066)和其他本地公共交通營運商，密切留意遊客出行的需求和模式，確保高鐵跨境服務及本地公交服務的承載力。


　　他提到，計劃有助增加過夜旅客，大幅增加人均消費，旅遊和相關行業的收益將以倍數上升，並會促進香港旅遊業提質提力，鼓勵相關業界把握良好的機遇，發掘新旅遊資源，開發新旅遊產品。

 

*李家超：將向新增8個自由行城市來港旅客派200元優惠券*

　　李家超感謝中央支持，積極考慮特區政府建議新增個人遊城市。他表示，特區政府將向新增8個個人遊城市來港旅客派發200元優惠券，可以到多個不同類型餐廳和商舖消費。

 

　　他又指，旅發局將邀請旅遊業界代表和相關內地媒體到港，介紹香港的特色，包括最新旅遊產品資訊，又會透過內地社交媒體和航空公司等，加強推廣香港多元化深度體驗和特色旅遊。


　　李家超指，香港會以美食和盛事迎接旅客，他歡迎旅客參與10月本港的美酒佳餚巡禮。他又指，在未來幾個月本港亦會舉辦不同的盛事和精彩活動，例如6月舉辦的中華文化節、2024香港國際龍舟邀請賽，7月的香港書展；上半年就有超過100項城市，政府很快會公布下半年的盛事名單，讓業界經營者掌握情況，把握盛事帶來的經濟活動和商機。

 

*三人被英國起訴涉助港搜集情報，李家超:已要求英國政府公正處理*

 

　　據英國傳媒報道，當地警方起訴3名男子違反當地國安法，涉嫌協助香港情報部門，3人在西敏寺地方法院受審後暫獲保釋，另有報道指，其中一名被告是63歲的特區政府駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪。


　　李家超表示，已經要求英國政府公正處理上述事情，特區政府已經要求駐港的英國總領事就上述事情提供有關詳情，又指要確保有關經貿辦職員權益受保障，強調任何對特區政府的無理指控都不能接受。


　　對於網上流傳一張李家超與被捕的其中一人一同在畢業照上出現，李家超回應指，從網上流傳的相片來看，該照片為畢業的合照相，而被捕的其中一人為其中一位畢業生，對該人的印象「就係呢一張照片」。

 

*政府擬改社工註冊局組成，李家超：絕對支持撥亂反正*

　　關社工註冊局的爭議繼續發酵，勞工及福利局長孫玉菡重申，註冊局嚴重偏離《社會工作者註冊條例》賦予的公權力，有必要完善註冊局的管治。行政長官李家超出席行政會議前記者會指，絕對支持在目前系統上需要撥亂反正，糾正系統不完善的任何措施，他有信心勞工及福利局在相關方面有充分認識和掌握，局方會適當處理事件。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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